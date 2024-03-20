من هو خطيب صلاة الجمعة في المسجدين الحرام والنبوي؟.. «الشؤون الدينية» توضح

أعلنت رئاسة الشؤون الدينية للحرمين بالمملكة العربية السعودية، عبر منصة إكس «تويتر سابقا»، أسماء خطباء صلاة الجمعة في كل من المسجد الحرام والمسجد النبوي، وذلك في اليوم الثاني عشر من شهر رمضان المبارك.

ويرغب كثير من المسلمين في معرفة خطيب المسجد الحرام والنبوي، لذا يستعرض «الوطن» أسماء الخطباء في الفقرات التالية، بالإضافة إلى مؤذنين المسجد النبوي بالمملكة العربية السعودية.

خطيب صلاة الجمعة في المسجد الحرام

وكشفت رئاسة الشؤون الدينية للحرمين بالمملكة العربية السعودية، عن خطيب يوم الجمعة في اليوم الثاني عشر من شهر رمضان، إذ نشرت أنه سيخطب الجمعة الشيخ الدكتور أسامة بن عبدالله الخياط.

خطيب صلاة الجمعة في المسجد النبوي

ونشرت رئاسة الشؤون الدينية للحرمين بالمملكة العربية السعودية، أن خطيب المسجد الحرام في يوم الجمعة، سيكون فضيلة الشيخ الدكتور عبد المحسن بن محمد القاسم.

كما أعلنت رئاسة الشؤون الدينية بالسعودية، أن مؤذن صلاة الجمعة من المسجد النبوي في الآذان الأول في تمام الساعة 11:59، هو فضيلة الشيخ الدكتور عبدالله بن الحطاب الحنيني، وفي الآذان الثاني في تمام الساعة 12:29 هو فضيلة الشيخ أشرف بن محمد عفيفي.

أمور مستحب فعلها بيوم الجمعة

ومن جانبه قال الشيخ أشرف صلاح، واعظ بالأزهر الشريف، ل«الوطن»، إن هناك عدد من الأمور التي يستحب للمسلم فعلها في يوم الجمعة ليتقرب إلى الله فيها، خاصة خلال شهر رمضان الكريم، ونذكر أفضلها فيما يلي:

- قراءة سورة الكهف وما تيسر من القرآن.

- الاغتسال وقص الأظافر والتطيب.

- صلاة الجمعة في المسجد.

- الإكثار من الصلاة على النبي.