ساعات قليلة تفصلنا عن موعد أذان الفجر اليوم الخميس 11 رمضان 2024 في القاهرة وجميع المحافظات، إذ بدأ العد التنازلي على تناول الإفطار، وموعد الإمساك، ومن ثم أذان الفجر الذي يعلن بدء صيام يوم جديد رسميًا بحسب ما أعلنت الهيئة العامة للمساحة المصرية في إمساكية رمضان 2024، لكي يتمكن الجميع من معرفة مواقيت الصلاة طوال شهر رمضان.

وتستعرض «الوطن» موعد أذان الفجر اليوم الخميس 11 رمضان 2024 في القاهرة وجميع المحافظات، في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

موعد أذان الفجر اليوم في القاهرة

ويأتي موعد أذان الفجر اليوم الخميس الموافق 11 رمضان 2024 في القاهرة، في تمام الساعة 4:30 صباحًا إذ يأتي مبكرًا بمقدار دقيقتين عن الأمس، فيما يبلغ عدد ساعات الصيام اليوم 13 ساعة و57 دقيقة بزيادة دقيقتين أيضًا عن الأمس.

أذان الفجر اليوم في الجيزة الخميس 21-3-2024

ويرفع أذان الفجر اليوم في مدينة 6 أكتوبر الخميس 21-3-2024 في تمام الساعة 4:32 صباحًا إذ يأتي مبكرًا بمقدار دقيقة مقارنة بالأمس، فيما يبلغ عدد ساعات الصيام نحو 13 ساعة و57 دقيقة بزيادة قدرها دقيقتين عن الأمس.

موعد صلاة الفجر في الإسكندرية اليوم

ويحل موعد صلاة الفجر في الإسكندرية اليوم في تمام الساعة 4:34 صباحًا، مبكرًا بمقدار دقيقتين عن الأمس، كما يزداد عدد ساعات الصيام اليوم أيضًا ليبلغ نحو 13 ساعة و58 دقيقة.

توقيت أذان الفجر في جميع المحافظات

ويختلف موعد أذان الفجر في جميع المحافظات اليوم عن الأمس بمقدار يتراوح بين دقيقة وحتى دقيقتين، إذ يأتي كما يلي:

موعد أذان الفجر اليوم في الإسماعيلية: 4:26 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في أسوان: 4:29 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في أسيوط: 4:33 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في الأقصر: 4:29 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في البحر الأحمر: 4:22 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في البحيرة: 4:33 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في بني سويف: 4:32 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في بورسعيد: 4:25 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في جنوب سيناء: 4:24 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في الدقهلية: 4:29 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في دمياط: 4:27 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في سوهاج: 4:32 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في السويس: 4:25 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في الشرقية: 4:29 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في شمال سيناء: 4:19 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في الغربية: 4:31 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في الفيوم: 4:33 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في قنا: 4:28 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في مطروح: 4:45 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في كفر الشيخ: 4:31 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في المنيا: 4:34 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في الوادي الجديد: 4:46 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في المنوفية: 4:31 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في القليوبية: 4:30 صباحًا.