بدأ العد التنازلي على موعد أذان الفجر عاشر أيام رمضان 2024 في القاهرة وجميع المحافظات، إذ تفصلنا ساعات قليلة فقط عن صلاة الفجر، لتعلن بدء صيام آخر أيام الرحمة، بحسب ما ورد في إمساكية رمضان 2024 التي أعلنتها الهيئة العامة للمساحة المصرية، حيث يختلف موعد صلاة الفجر كل يوم عن الذي يسبقه وفقًا لمواعيد الشروق والغروب.

وتستعرض «الوطن» في السطور الآتية، تفاصيل موعد أذان الفجر عاشر أيام رمضان 2024 في القاهرة وجميع المحافظات، بحسب إمساكية رمضان 1445 والمخصصة لكل محافظة على حدة.

موعد أذان الفجر في القاهرة اليوم

ويحين موعد أذان الفجر في القاهرة اليوم الأربعاء 20-3-2024، الموافق عاشر أيام الصيام، في تمام الساعة 4:32 صباحًا مبكرًا بمقدار دقيقة مقارنة بأمس، فيما يصل عدد ساعات الصيام اليوم نحو 13 ساعة و55 دقيقة بزيادة دقيقتين عن الأمس.

أذان الفجر اليوم في الجيزة الأربعاء 20-3-2024

ويحل موعد أذان الفجر اليوم في الجيزة الأربعاء 20-3-2024 في تمام الساعة 4:33 صباحًا مبكرًا بمقدار دقيقة واحدة عن الأمس، فيما يصل عدد ساعات الصيام اليوم لنحو 13 ساعة و55 دقيقة بزيادة دقيقتين عن الأمس.

موعد صلاة الفجر في الإسكندرية اليوم

ووفقًا لمواقيت الصلاة فإنّ موعد أذان الفجر في الإسكندرية اليوم، فإنّه يأتي في تمام الساعة 4:36 صباحًا مبكرًا بمقدار دقيقة عن الأمس، فيما يبلغ عدد ساعات الصيام نحو 13 ساعة و56 دقيقة بزيادة دقيقتين عن الأمس.

موعد أذان الفجر في جميع المحافظات

ويأتي موعد أذان الفجر اليوم في جميع المحافظات مبكرًا بمقدار يتراوح من دقيقة وحتى دقيقتين كما يلي:

موعد أذان الفجر اليوم في الإسماعيلية: 4:27 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في أسوان: 4:30 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في أسيوط: 4:35 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في الأقصر: 4:30 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في البحر الأحمر: 4:23 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في البحيرة: 4:34 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في بني سويف: 4:33 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في بورسعيد: 4:26 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في جنوب سيناء: 4:25 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في الدقهلية: 4:30 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في دمياط: 4:28 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في سوهاج: 4:33 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في السويس: 4:27 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في الشرقية: 4:30 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في شمال سيناء: 4:20 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في الغربية: 4:32 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في الفيوم: 4:34 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في قنا: 4:29 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في مطروح: 4:46 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في كفر الشيخ: 4:32 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في المنيا: 4:35 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في الوادي الجديد: 4:47 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في المنوفية: 4:32 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في القليوبية: 4:32 صباحًا.