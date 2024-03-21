موعد أذان المغرب في بني سويف الخميس 21-3-2024 الحادي عشر من رمضان

ينتظر أهالي محافظة بني سويف توقيت الإفطار في اليوم الحادي عشر من شهر رمضان، وفق ما أعلنته الهيئة العامة للمساحة المصرية، بشأن موعد أذان المغرب في محافظة بني سويف، اليوم الخميس 21-3-2024 الموافق الحادي عشر من شهر رمضان المبارك 2024.

وتستعرض «الوطن»، تفاصيل موعد أذان المغرب في بني سويف، اليوم الخميس 21-3-2024 الموافق الحادي عشر من شهر رمضان المبارك 2024 وتوقيت الإفطار، في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها طوال شهر الصيام.

موعد أذان المغرب في بني سويف اليوم الخميس 21-3-2024

ويتأخر موعد أذان المغرب في بني سويف، 21-3-2024 بمقدار 6 دقائق، مقارنةً بموعده أول أيام الشهر الكريم، فيما يزداد عدد ساعات الصيام اليوم في بني سويف اليوم الخميس بمقدار 18 دقيقة، عن عدد ساعات الصيام في اليوم الأول، إذ يبلغ اليوم نحو 13 ساعة و56 دقيقة.

موعد أذان المغرب اليوم الخميس 21-3-2024 في بني سويف

ويرفع موعد أذان المغرب في بني سويف اليوم الخميس 21-3-2024 اليوم الحادي عشر من شهر رمضان، في تمام الساعة 6:08 مساءً حسب التوقيت المحلي لمدينة بني سويف، وفق «إمساكية رمضان 2024» التي أعلنتها الهيئة العامة للمساحة المصرية في بيان سابق لها.

موعد الإفطار اليوم الخميس 11 رمضان في بني سويف

ويأتي موعد الإفطار في بني سويف، اليوم الخميس 21-3-2024 اليوم الحادي عشر من شهر رمضان في تمام الساعة 6:08 بالتزامن مع انطلاق أذان المغرب مُعلنًا انتهاء صيام اليوم الحادي عشر من شهر رمضان.