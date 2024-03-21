آحاد الصوم الكبير 2024.. تبدأ بـ«الكنوز» وتنتهي بعيد القيامة

تواصل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الأسبوع الثاني من الصوم الكبير والذي بدأته من يوم 11 مارس ولمدة 55 يوما حتى الاحتفال بعيد القيامة المجيد 5 مايو المقبل، والذي يعد أطول الأصوام في الكنيسة، إذ يتكون من سبعة آحاد.

آحاد الصوم الكبير 2024

وحول آحاد الصوم الكبير2024 قال البابا شنودة الثالث أن الكنيسة قسمت الصوم الكبير إلى 7 أسابيع يبدأ كل منها يوم الاثنين وينتهي يوم الأحد، وجعلت لأيام كل أسبوع قراءات خاصة ترتبط بعضها البعض ويتألف منها موضوع عام واحد هو موضوع الأسبوع.

وعن آحاد الصوم الكبير 2024 أوضح البابا شنودة، في لقاء سابق له، أن آحاد الصوم الكبير هي عناصر لموضوع واحد أعم هو الذي تدور حوله قراءات الصوم الكبير كلها وهو «قبول المخلص للتائبين».

آحاد الصوم الكبير بالترتيب

1- الأحد الأول يدعى أحد الكنوز أو الهداية إلى ملكوت الله: فيه تبدأ الكنيسة بتحويل أنظار أبنائها عن عبادة المال إلى عبادة الله وإلى أن يكنزوا كنوزهم في السماء.

2- الأحد الثاني أحد التجربة: تعلم فيه الكنيسة كيف ننتصر على إبليس، مثال يسوع وانتصاره على العثرات الثلاث وهي الأكل (شهوة الجسد) والمقتنيات (شهوة العيون) والمجد الباطل (شهوة تعظم المعيشة).

3- الأحد الثالث أحد الابن الشاطر: تعلم الكنيسة الأقباط كيف يقبل الله الخاطئ، مثال الابن الضال الذي عاد إلى أبيه.

4- الأحد الرابع أحد السامرية: يشير إلى تسليح الخاطئ بكلمة الله.

5- الأحد الخامس أحد المخلع: يرمز إلى الخاطئ الذي هدته الخطيئة وقد شدده المخلص وشفاه.

6- الأحد السادس أحد التناصر: فيه تفتيح عيني الأعمى رمزاً إلى الاستنارة بالمعمودية.

7- الأحد السابع أحد الشعانين: فيه نستقبل السيد المسيح ملكاً، وتحتفل الكنيسة في الأحد الثامن بعيد القيامة المجيد.