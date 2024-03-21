تفاصيل النسخة الـ14 من مسابقة كشاف المترجمين

يستمر التقديم في مسابقة كشاف المترجمين في دورتها الـ14 التي أطلقها المركز القومي للمركز للترجمة، برئاسة الدكتورة كرمة سامي للاحتفاء بمبدعي مصر وكتّابها، من خلال طرح نصوص من إبداعاتهم للترجمة من اللغة العربية إلى اللغات الأخرى، حتى يوم 7 أبريل المقبل.

وتأتي الدورة في إطار الاحتفال بالأعياد القومية في 5 محافظات مصرية هي «الجيزة وجنوب سيناء وقنا وبني سويف والفيوم»، وتتضمن هذه الدورة من المسابقة ترجمة نص من رواية «عذراء دنشواى» للكاتب محمود طاهر حقي وفقًا للضوابط الآتية:

أولا: طريقة المشاركة وشروط التقديم في المسابقة:

1- على المتسابق تحميل النص من على الصفحة الرسمية للمركز القومي للترجمة.

2- تكون الترجمة من اللغة العربية إلى أي من اللغات الأخرى.

3- يرسل المتسابق ترجمته على العنوان الإلكتروني:

‏ awards@nct.gov.eg بالصيغتين ملف word وpdf إضافة إلى سيرة ذاتية مختصرة تحوي بيانات التواصل، وصورة الرقم القومي، وآخر موعد لتلقى مشاركات المتسابقين 7 أبريل 2024

4. لا يشترط سن المتقدم للمسابقة.

5. لا يجوز لمن سبق لهم الفوز في أي نسخة من كشاف المترجمين التقدم مرة أخرى.

ثانيًا: الجوائز

يمنح المركز مجموعة قيمة من إصداراته للفائزين، إضافة إلى شهادات تكريم.