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دراما المتحدة

توفير أتوبيسات لنقل الجماهير من وإلى استاد العاصمة الإدارية مجانا

كتب:

كريم روماني
05:22 م | الخميس 21 مارس 2024
أتوبيسات النقل العام جاهزة لنقل الجماهير

أتوبيسات النقل العام جاهزة لنقل الجماهير

 في إطار التعاون والتنسيق المثمر والمشترك بين وزارتي النقل والشباب والرياضة للنهوض بالرياضة المصرية واستضافة الأحداث الرياضية الدولية الكبرى وفي ضوء إقامة بطولة كأس عاصمة مصر بجمهورية مصر العربية بمشاركة منتخبات «مصر - تونس - نيوزيلاندا - كرواتيا»، وذلك باستاد العاصمة الإدارية بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية، فقد أصدر وزير النقل، توجيهات إلى رئيس وقيادات وجهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي بتوفير أتوبيسات بالمجان لنقل الجماهير من الميادين العامة، وذلك تسهيلاً على الجماهير، ودعم حركة تنقلاتهم إلى استاد العاصمة الإدارية بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية.

بدء تحرك الأتوبيسات من الساعة الرابعة عصرا

وقد تقرر أن يكون قيام تلك الأوتوبيسات في تمام الساعة الرابعة عصراً ابتداء من يوم الجمعة الموافق 22 مارس 2024 من الميادين التالية «عبدالمنعم رياض، العباسية، حدائق القبة بجوار نادي مصر للبترول، مدينة نصر، محطة مترو الاستاد بجوار نادي الزهور، وكذلك بجوار نادي السكة الحديد، محطة عدلي منصور، شبرا الخيمة، السلام، المعادي أمام المركز الأوليمبي، الجيزة، حدائق الأهرام أمام نادي حدائق الأهرام، زهرة العاصمة، العاشر من رمضان ميدان الأردنية، الزقازيق أمام نادي الشرقية».

موقع مدينة مصر للألعاب الأولمبية 

الجدير بالذكر أن مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية تقع على طريق القطامية السخنة على بعد عشر دقائق من محطة رسوم القطامية اتجاة السخنة.

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كريم روماني
بقلم كريم روماني

حاصل على بكالوريوس إعلام بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف.