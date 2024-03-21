5 نصائح للفتيات قبل الارتباط.. لا تقعي في خطأ بطلة مسار إجباري

في أحداث الحلقة العاشرة من مسلسل مسار إجباري، بادرت لمى صديقة حسين الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد داش، بعرض فكرة الزواج عليه بطريقة غير مباشرة، عبر حديثها معه عن شراء شقة صغيرة تحتويهم هما الإثنين، محاولة إقناعه بأن سعرها جيد وتكفيهما، ليرد عليها مازحًا «يا بنتي اتقلي ماترميش نفسك عليا كدا».

وفي هذا السياق، نوضح الطريقة الصحيحة للتعامل مع الكراش، وذلك وفقًا لما ذكرته دكتور إيناس علي، استشاري الصحة النفسية، من تصريحات خاصة بـ«الوطن».

5 نصائح للفتيات قبل الارتباط

عدم الاندفاع

بحسب «علي» يجب أن تكون الفتاة متحكمة في مشاعرها وغير مندفعة في التعبير عنها «تقيلة»؛ لكي لا يهرب الطرف الآخر، كما تحذر الكثير من النظريات النفسية من بداية الفتاة بالتعبير عن مشاعرها أو إعجابها أولًا.

المحافظة على الحدود

من الضروري الانتباه إلى الحدود بين الفتاة وحبيبها في فترة علاقتها حتى لا يحدث التمادي بين الطرفين، وبالتالي يهرب الرجل من العلاقة قبل بدايتها، لذلك المحافظة على الحدود تدعم صحة العلاقة واستمراراها إلى أن تتوج بالزواج.

اشعري بكونك ملكة

أشارت «علي» بضرورة شعور الفتاة بكونها ملكة في أي علاقة تربطها بأي شخص من حولها حتى وإن لم تكن علاقة حب مع رجل؛ إذ يدعم هذا الشعور زيادة ثقتها بنفسها، وكذلك يعزز من محافظتها على مشاعرها من التجريح بأي تصرف مهين قد تتخذه يقلل من شأنها.

الغموض

إضافة بعضًا من الغموض لشخصيتك، من الأمور المهمة التي يفضل توافرها في العلاقة؛ إذ يزيد هذا التصرف من تعلق الرجل بكِ، وخاصًة إن كنتِ لا تظهرين حقيقة شعورك نحوه.

التفاؤل

أوضحت «علي» أن الرجل يتعلق بتواجد الفتاة المقبلة على الحياة دون يأس من الأحداث التي حولها حتى وإن كانت سيئة؛ إذ يجد سعادته وراحته النفسية بجانبها.

أحداث مسلسل مسار إجباري

وتدور أحداث مسلسل مسار إجباري في إطاراجتماعي تشويقي، بدأت بعدما قُتل الأب لدفن سر القضية التي زور فيها معه، وبدأت رحلة الأخوين معًا في تعاون وتكاتف من أجل الوصول إلى الحقيقة.