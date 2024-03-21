منى الصبان «صانعة نجوم السينما».. تكريم رئاسي يُتوّج مسيرة إبداعية ملهمة

في احتفالية سنوية تُجسّد تقدير مصر للمرأة، يحتفل الرئيس عبد الفتاح السيسي بيوم الأم مع نخبة من النساء الملهمات من مختلف المجالات، في إطار تكريمه للمرأة المصرية والأم المثالية، وفي إطار الحفل اليوم، تُكرّم الدكتورة منى الصبان، عضو الرابطة العربية للسينمائين بالجامعة الأمريكية، إلى جانب العديد من السيدات اللاتي سطّرن قصص نجاح مُلهمة في مجالات متنوعة.

من هي منى الصبان المكرمة في احتفالية الرئيس؟

الدكتورة منى الصبان التي يكرمها الرئيس في احتفالية المرأة المصرية وعيد الأم 2024، واحدة من أهم أساتذة السينما في الوطن العربي، نستعرض من صفحتها الرسمية وتصريحات تلفزيونية سابقة أبرز المعلومات عنها:

عضو الرابطة العربية للسينمائين في الجامعة الأمريكية.

أستاذ الاعلام في الجامعة اللبنانية والمعهد العالي للسينما.

حاصلة على بكالوريوس المعهد العالي للسينما.

مديرة المدرسة العربية للسينما والتلفزيون.

عارض والدها انضمامها لعالم السينما، وظل يقول لأصدقائه إن ابنته حاصلة على معهد خدمة اجتماعية.

فور تعيينها معيدة، قرر والدها الاعتراف بمعهد السينما.

زارت العديد من البلدان من أجل تصوير المشاهد بجودة عالية.

اختارت العمل بالمونتاج لأنه بحد وصفها الإخراج الثاني للفيلم.

قرار لم تندم عليه في عالم السينما

وتحدثت منى الصبان، التي يكرمها الرئيس في احتفالية المرأة المصرية وعيد الأم عن هدفها من إنشاء المدرسة العربية للسينما والقرار الذي لم تندم عليه، حيث كانت أمنيتها ألا ينساها الناس عند رحيلها: «مشوفتش تعبي قد ما بشوف إن كل الشباب دول مش هينسوني، الناس مش هتنساني».

أرادت «الصبان» على مدار سنوات إخراج طاقات الشباب وإبداعاتهم للسينما، ووفرت لهم الإمكانيات المتاحة ولم تندم على الالتحاق بمعهد السينما بل لم تكن تعرفه، وكان المجموع الخاص بها سوف يلحقها بكلية التجارة، لكن خالها سعد نجيب وأسعد نجيب مدرسين في معهد السينما طلبا منها الالتحاق به، ورحبت بالفكرة قائلة: «عمري ما ندمت على السينما».