المخرجة منال الصيفي: عشت في منزل دافئ أسريًا ونحن عائلة مترابطة 

قالت المخرجة منال الصيفي، إنها كانت تعيش وأسرتها داخل منزل عائلة مترابطة، مشيرة الى أنه بالرغم من أن منزلهم كان مليئا بنجوم مصر، ولكنه كان منزلا أسريا مصريا بسيطا من الدرجة الأولى.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «عاش هنا»، المذاع عبر «محطات راديو النيل»، وتقدمه هاجر جميل، قائلة: «منزلنا مفتوح دائمًا للأهل والأصحاب والأقارب، وعندنا طقوس، منها أنه يوم الجمعة لابد أن نفطر كلنا على السفرة مع بعض ومعانا عمي رحمة الله عليه، عشان عمى مكانش معاه أولاد، وكان بيقعد معانا خميس وجمعة».

وتابعت: «أهل والدتي طول الوقت موجودين معانا، فاحنا بيت عائلة كبير، ومنزلنا كان فيلا لم يكن بابه يُغلق أبدًا، ووالدتي كانت أسرتها الأهم بالنسبة لها».

وأكملت: «إحنا كنا شارع فيه 6 فيلات، واللى بيعمل أكلة فينا بيودى للتاني، ورغم أننا عائلة فنية إلا إننا ماكوناش بنتصور كتير، وأكتر حد فينا كان مهتم بالتصوير كان أخويا الكبير، وعشنا فى منزل دافئ أسريًا».