أبو شامة: مواقف أمريكا تجاه التصعيد الإسرائيلي في غزة تشهد تغيرا نوعيا مهما

قال الكاتب الصحفي محمد مصطفى أبو شامة، إن الزيارة السادسة لمنطقة الشرق الأوسط من جانب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أكدت على نحو واضح وملموس أهمية وحيوية ومحورية الدور المصري في الأزمة الكبيرة التي تجري في الشرق الأوسط والتي تحدث في قطاع غزة.

وأضاف أبو شامة، في مداخلة ببرنامج «ملف اليوم»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، من تقديم الإعلامية نهى درويش: «الزيارة ربما تبدو للوهلة الأولى لا تحمل نتائج ملموسة، سواء زيارته للسعودية أو للقاهرة، لكن على مستوى الموقف الأمريكي، أعتقد أن أمريكا أخذت مواقف أكثر وضوحا والتزاما أمام الرأي العام العربي والرأي العام الأمريكي والعالمي».

وتابع، أن هذه المواقف الواضحة والعلنية جاءت بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، مواصلا: «نتذكر أن أمريكا استخدمت حق الفيتو أكثر من مرة لمنع مجلس الأمن من استصدار مثل هذا القرار، وهذا تغير نوعي مهم، الأمر الآخر هو الرفض الذي أعلنه بلينكن بشكل واضح وصريح في المؤتمر الصحفي قبل دقائق بشأن الرفض التام للعملية البرية التي تنوي إسرائيل تنفيذها في رفح الفلسطينية».