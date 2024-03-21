حسن الرداد: مسلسل مُحارب يعيد للأذهان نجاح «أرابيسك»

قال الفنان حسن الرداد، إنّ الفيديوهات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن تحدي معرفة أبطال مسلسل محارب، كانت فيديوهات عفوية دون قصد أو ترتيب على الإطلاق.

«محارب» يعيد إلى الأذهان مسلسل أرابيسك

وتابع «الرداد» في مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة» المُذاع عبر القناة الأولى وتقدمه الإعلامية شافكي المنيري، أنّ مسلسل محارب يعيد إلى الأذهان مسلسل أرابيسك والعديد من الأعمال الدرامية الاجتماعية الجميلة التي تربينا عليها وأحبها الجمهور بشدة وما زال يشاهدها حتى الآن.

وأشاد بمخرجة العمل شيرين عادل، قائلًا إنّ هناك مخرجين يعتمدون على أنّ التمثيل مهمة كل فنان، لكن شيرين مختلفة في تلك النقطة لأنها تعتبر نفسها شريكة في كل شيء ولا تبخل بأي توجيه على أي شخص.

حسن الرداد: شيرين عادل بذلت مجهودا جبارا في «محارب»

وأضاف: «شيرين تبذل مجهودًا جبارًا في المسلسل، فهي لا تبخل بإضافة أي جزئية لأي ممثل مهما كانت بسيطة، حتى تبرز الممثل في أفضل صورة مٌمكنة على الشاشة».