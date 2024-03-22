موعد إعادة مسلسل إمبراطورية ميم على قناة dmc الحلقة الـ12

جاءت أحداث الحلقة الـ11 من مسلسل إمبراطورية ميم بتصاعد العديد من الأحداث حيث شهدت موافقة «مختار» خالد النبوي على إجراء الإنتخابات المنزلية التي كان يصر عليها أبناءه الستة، مما جعل السعادة تغمر المنزل.

وشهدت الحلقة الـ11 من مسلسل إمبراطورية ميم أيضاً لجوء أبناء «مختار» خالد النبوي إلى جدتهم وتقوم بدورها الفنانة ليلى عز العرب، لإقناع والدهم «مختار» ببيع المنزل.

موعد إعادة مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة الـ12

ينتظر الجمهور موعد إعادة مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة الـ12 على قناة dmc في تمام الساعة 10:15 صباحاً، والساعة 6:05 مساءً على قناة dmc drama، وتكون الإعادة في تمام الساعة 12 بعد منتصف الليل و3:30 صباحاً، كما تٌعرض الحلقة أيضاُ على منصة watch it تزامناً مع قناة dmc الساعة 10:45 مساءً.

القنوات الناقلة لمسلسل إمبراطورية ميم

ومن القنوات الناقلة لمسلسل إمبراطورية ميم، قناة dmc وdmc drama ومنصة watch it الإلكترونية التي تنقل الحلقة بالتزامن مع العرض الأول على قناة dmc.