مؤلف «الرجل الآخر»: ميرفت أمين رفضت الدور في البداية.. وهذا سر اختيار حلا شيحة

قال مجدي صابر، المؤلف والسيناريست، إنّه عندما كتب مسلسل الرجل الآخر لم يكن في ذهنه بطلة تشارك الفنان الراحل نور الشريف أو أي نجم، لأنه يكتب دائما شخصيات الدراما نفسها ولا يخصص كتابته لنجم معين: «مبعرفش أشتغل بالطريقة دي».

وأضاف صابر، في حواره مع الناقد الفني محمد مسعود مقدم بودكاست ملوك الدراما المذاع على تلفزيون «الوطن»: «كتبت معالجة الرجل الآخر، وصادف أنني كنت في مكتب صفوت غطاس وقرأ المعالجة بعد أن أعجبه الاسم، فقال لي قوم هنروح لنور الشريف لأنني أبحث له عن مسلسل وأرسلت له 20 ملخصا لم يعجبوه وأنا واثق أن هذا المسلسل سيعجبه، وخجلت من الذهاب معه خشية ألا ينال المسلسل إعجابه، فذهب إليه بمفرده».

نور الشريف فنان رائع

وأوضح المؤلف والسيناريست: «أنه في الساعة 11 تلقيت مكالمة من نور الشريف ومن هنا بدأت الحكاية، هو فنان رائع وله فضل على كثيرين وكان حلما لي وفي هذا المسلسل كانت بدايتي مع التلفزيون وتعلمت كثيرا منه وسعدت بالعمل معه لأنه مدرسة فنية فيها حب، وهو فنان مثقف وشديد الثقافة، وكان شديد الإعجاب بالمعالجة ولم يتدخل في أي شيء على الإطلاق وتركني أعمل بحريتي حتى انتهيت من الكتابة في نحو 8 شهور، لدرجة أنه اختفى في حلقتين، لم يوافق المخرج الكبير مجدي عبارة لأنه بطل العمل لكن الأستاذ نور الشريف انحاز لرأيي؛ فهذا الاختفاء فيه نوع من التشويق الدرامي العالي جدا، أما بالنسبة للمخرج مجدي أبو عميرة فقد كنت أول من تمسك به، كان الأعلى أجرا في السوق وخفّض أجره لأنه كان يريد إخراج المسلسل بأي شكل».

اختيار أبطال العمل

وأشار مجدي صابر إلى أبطال العمل الفني «لم يكن ثمة بديل لميرفت أمين ورفضت النص وقالت لا أريد الظهور في دور الجدة من أول المسلسل، كما أنها رفضت أن تجسد دور الشريرة وقالت الناس تكرهني يا نور، فرد عليها نور بأنها دائما ما تجسد الأدوار الطيبة فلتجرب مرة التغيير لأن الناس مش هتكرهك عشان دور واقتنعت بكلامه وبالفعل قدمت دورا في منتهى الإبداع».

وقال السيناريست عن باقي أبطال العمل«أما ابن وبنت نور الشريف فقد جرى ترشيح اسم شابين كانا أصبحا من النجوم، لكنهما طلبا 50 ألف جنيه بينما كان مخصصا للدور 10 آلاف جنيه، فغضب نور الشريف ومن هنا قررنا الدفع بوجهين جديدين وبالفعل وقع الاختيار على حلا شيحة وأحمد زاهر، حصلا على أجر قليل لكنهما تحولا إلى نجوم بعد ذلك».