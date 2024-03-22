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دراما المتحدة

قرعة لتسكين الحاصلين على شهادات استرداد أراضي الدولة بسفنكس الجديدة الأحد

كتب:

أيمن حمزة
11:01 ص | الجمعة 22 مارس 2024
وحدات سكنية

وحدات سكنية

أعلن المهندس أحمد إبراهيم أنور، رئيس جهاز تنمية مدينة سفنكس الجديدة، أنه سيتم يوم الأحد الموافق 24/3/2024، إجراء القرعة العلنية اليدوية لتسكين العملاء الحاصلين على شهادات صادرة من لجنة استرداد أراضي الدولة، والمعتمدة من مجلس الوزراء، والذين تم الانتهاء من توفيق أوضاعهم، وقاموا بسداد الدفعات المقدمة وطبقاً للمخطط المعتمد بمساحة 257 فدانا ضمن القطاع الثاني بالمدينة.

قرعة تسكين أراضي التصالح في سفنكس الجديدة

وأعلن المهندس أحمد إبراهيم أنور، رئيس جهاز تنمية مدينة سفنكس الجديدة، أن ذلك يأتي وفقا لشرائح المساحات المعتمدة بالمخطط بعد خصم نسبة الطرق وطبقاً للقواعد المعمول بها.

وأوضح رئيس جهاز تنمية مدينة سفنكس الجديدة، أنه يمكن الاطلاع على الطلبات وشرائح المساحات وجداول فئات القرعة العلنية بمقر جهاز المدينة، الكائن بالكيلو 55 طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي.

وأضاف رئيس جهاز مدينة سفنكس الجديدة، أنه على العملاء الحضور بمقر الجهاز بداية من الساعة 10 صباحاً في الموعد المحدد لإجراء عملية تسجيل الحضور، على أن يتم غلق الأبواب الساعة 12 ظهراً، للبدء في إجراء القرعة العلنية اليدوية، وسيتم السماح لحضور القرعة العلنية بموجب إثبات الشخصية.

توجيهات بسرعة إنهاء إجراءات التقنين

وأكد المهندس أحمد إبراهيم أنور، رئيس الجهاز، أن ذلك يأتي في إطار سرعة إنهاء إجراءات توفيق الأوضاع لمساحات الأراضي التابعة لبعض جهات الولاية السابقة، وضمها لأحوزة عددٍ من المدن الجديدة بهدف تحويلها إلى مناطق حضارية.

 

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مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.