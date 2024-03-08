دعاء يوم الجمعة.. احرص على ترديده في هذه الأوقات

يعد دعاء جمعة مباركة من الأدعية التي يتداولها قطاع كبير من المسلمين في يوم الجمعة، لما لذلك اليوم من فضل وخصوصية كبيرة في الإسلام، حيث كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم يحرص على استغلال آخر ساعة قبل المغرب في ذلك اليوم بالدعاء، كونها من ساعات الاستجابة.

صيغ دعاء جمعة مباركة

وحول صيغ دعاء جمعة مباركة، فيقول الدكتور عطية لاشين، عضو لجنة الفتوى في الأزهر الشريف، إنّ الدعاء يوم الجمعة مستحب اقتداءًا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، لافتا في حديثه لـ«الوطن»، إلى أنّ هناك صيغا مُتعددة يُمكن للمسلم الدعاء في ذلك اليوم ومنها: «اجعلها يا الله جمعةً تحملُ في لحظاتها أجمل الأعطيات وأوفر الحظ والنصيب، جمعة طيبة واكتب لنا يا كريم في هذا اليوم المُبارك من يوم الجمعة إجابةً لكل رجاء في صدورنا وتيسيراً لكل أمورنا وسعادة لا تُفارق قلوبنا ونوراً يُغلفُ أرواحنا».

«اللهم في يوم الجمعة قرب ما تراه خيرا لنا وأبعد عنا ما نراه شراً لنا، وصل وسلم على نبينا محمد، جمعة مباركة اللهم نسألك في هذه الجمعة المباركة راحة البال ونسمات الاطمئنان وشذى الهدوء وسلام القلب ويسر لنا كل أمورنا يا كريم يا رب سخر لنا في هذه الجمعة من حظوظ الدنيا ما تعلم أنّها الخير والصلاح لنا وفي صباح يوم الجمعة، اللهم جنبني الحيرة والتشتت وألهمني بقرار به أستقيم، جمعة مباركة».

أدعية يوم الجمعة

«اللّهم إنّي أسألك يا فارج الهم، ويا كاشف الغم، يا مجيب دعوة المضطرين، يا رحمن الدنيا ويا رحيم الآخرة، ارحمني برحمتك اللهم ارزقنا لذّة النظر لوجهك الكريم، والشوق إلى لقائك غير ضالين، ولامُضلين، وغير مفتونين، اللهم ظلّنا تحت ظلّك يوم لا ظلّ إلّا ظلّك في هذه الأوقات المباركة من يوم الجمعة اللَّهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّدٍ وعَلى آلِ مُحَمَّدٍ، كَما صَلَّيْتَ عَلى إبْراهِيمَ وعَلى آلِ إبْراهِيمَ، إنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، وبارِكْ عَلى مُحَمَّدٍ وعَلى آلِ مُحَمَّدٍ، كَما بارَكْتَ عَلى إبْراهِيمَ وعَلى آلِ إبْراهِيمَ، إنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيد».

أدعية يوم الجمعة مستجابة

ودلت العديد من الأحاديث النبوية على أنّ أدعية يوم الجمعة مُستجابة، لذا نصح العلماء جموع المسلمين باستغلال كل دقيقة في يوم الجمعة في الدعاء والاستغفار، والصلاة على النبي والتطيب والسواك والحرص على الحضور لصلاة الجمعة مُبكرا تلك أفضل الأعمال في يوم الجمعة، خاصة وأنه اليوم الذي يجتمع فيه المسلمون لذكر الله كأنه العيد الأسبوعي لهم.

ويستحب أن يقول المسلم في أدعية يوم الجمعة مستجابة، «يا الله أكرمنا بحق هذه الجمعة الطيبة الحظ الجميل والقدر السعيد والعيش الرغيد والقلوب المُطمئنة الرضية».

ومن تلك الأدعية: «في هذه الليلة المباركة اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، صلاة قوة وعافية ومدد تحمي بها الروح والجسد والأهل والمال والولد، ولا يٌقدر بها علينا أحد، وتحفظنا بها من العين والجن والشر والسحر والحسد ولا يحصر نورها الحد والعدد، بحق قل هو الله أحد.الله الصمد لم يلد».