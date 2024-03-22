شرط مهم يجب مراعاته عند بيع سيارتك المستعملة.. يحميك ويحافظ على حقوقك

قد يضطر الكثير من المواطنين لبيع سيارتهم المستعملة، سواء لحاجتهم إلى المال أو لاستبدال الموديل بمركبة أحدث، لكن هناك شرط هام يجب مرعاته عند بيع السيارة المستعملة، نرصده لكم من خلال السطور التالية من خلال خبير قانوني.

تحرير توكيل خاص بالتصرف للنفس والغير

قال بسام أبو رحمة المحام، إنه عند بيع السيارة يجب مُراعاة أشياء كثيرة أولها تحرير توكيل رسمي في الشهر العقاري يكون التوكيل مُتضمناً أحقية مشتري السيارة في التصرف فيها لنفسه ولغيره، وأيضًا التعامل مع المرور لتجديد الترخيص حتى لايضطر مشتريها في اللجوء كل مرة إلى مالكها لتجديد الترخيص.

عمل محضر تسليم للسيارة

وأضاف «أبورحمة» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن هناك شرط عند بيع السيارة، هو عمل محضر تسليم رسمي للسيارة في أحد أقسام الشرطة الواقع في دائرتها مكتب التوثيق الذي نقل بموجبه ملكية االسيارة .

وعن فائدة محضر التسليم، أوضح المحامي أن المحضر يُزيل أي عقوبة أو مخالفة على مالك السيارة، خاصة أن رخصة السيارة لازالت باسمه حتى انتهاؤها وتجديدها باسم المالك الجديد .