جدول دروس الملتقى الفكري للواعظات في مسجد السيدة نفيسة خلال رمضان

تلقت محافظة القاهرة، تقريرًا من مديرية الأوقاف بشأن الملتقى الفكري للواعظات بمسجد السيدة نفيسة بعد صلاة الظهر على مدار شهر رمضان 2024، وتضمن جدول محاضرات الواعظات وفق التقرير ما يلي:

13 رمضان

فاطمة عنتر، لمياء محمد، منال مصطفى عطوة، للحديث عن فضائل الذكر.

14 رمضان

ماجدة محمد عبد القادر، مرفت عزت، نعمة عبد العال عبد الباقي، للحديث عن مكانة الصحابة.

15 رمضان

مرفت محمد رمضان، منار محمد أحمد، أسماء أحمد محمود، محاضرة عن جبر الخواطر.

16 رمضان

فريدة محمد علي حسن، منى عبد العظيم، أماني أحمد محمد دسوقي للحديث عن دروس من يوم بدر.

17 رمضان

منال إبراهيم شبيب، منى مصطفى فهمي، أميرة سيد يونس، للحديث عن حقوق الوالدين.

18 رمضان

منى أحمد عبد الحميد، مها رضوان عبد الرازق، هدى محمد عبيد، للحديث عن فضائل الشهر.

19 رمضان

مها سيد الدسوقي، منال عبد المنعم محمد، آية السيد المتولي فرحات، للحديث عن صدقة الفطر.

20 رمضان

مي محمد حامد، منال السيد محمد، شيرين فاوي خلاف، للحديث عن دروس من فتح مكة.

21 رمضان

نرفانا إبراهيم، نشوى محمد عبد المجيد، أماني حسن محمد، للحديث عن فضل قيام الليل.

22 رمضان

هالة عبد الحميد غريب،أسماء محمد عز الدين، فاطمة حسن سيد، للحديث عن الدعاء وآدابه.

23 رمضان

نيفين حسن أنور، وفاء السيد علي، حنان محمود إبراهيم، للحديث عن شكر النعم.

24 رمضان

هويدا عبد الحميد، آمال غالب أبو الحسن، إلهام فاروق الحسيني، للحديث عن آداب الطريق.

25 رمضان

مروة أحمد السيد، غادة عبد المتعال منصور، أسماء أحمد محمود، للحديث عن حق الجار.

26 رمضان

نيفين أحمد عبد الله، ثناء علي مخيمر، كريمة عودة سالم، للحديث عن فضائل ليلة القدر.

27 رمضان

أم أحمد أمين بيومي، فاطمة رجب حسنين، هدى محمد عبيد، للحديث عن صلة الأرحام.

28 رمضان

سهير محمد علي، وفاء غنيمي، آية محمد، للحديث عن حسن الخاتمة.

29 رمضان

إيمان مختار، إيمان أحمد، وفاء حسانين، للحديث عن آداب العيد.