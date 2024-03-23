مكون سحري يستخدم في الطبخ والتنظيف والعناية بالجسم.. تعرف عليه

كشفت الشيف «نونا» عن مكون سحري، يستخدم في العديد من الأمور، الخاصة بالمطبخ والتنظيف، فله مفعول السحر في تسوية اللحمة العجوز، وتلميع الأرضيات، وعلاج تشققات القدم أيضًا، وبرغم ذلك يعتبر خالي من أي مواد كيميائية، قد يكون لها تأثير سلبي.

وأوضحت الشيف «نونا» أن ملح الليمون، يستخدم في العديد من الأمور، سواء الطعام أو التنظيف أو العناية بالجسم.

استخدامات ملح الليمون في الطعام

ملح الليمون في التتبيلات:

يستخدم في تتبيل اللحوم العجوز، حتى لا تأخذ وقتًا طويلًا في التسوية، حيث يعمل ملح الليمون يعمل على تفتيت الأنسجة.

ملح الطعام يحافظ على لون الخضراوات:

يمكن وضع القليل من ملح الليمون، في مياه نقع الخضراوات، إذ يلعب دورًا مهمًا، في الحفاظ على لون الخضراوات، وتظل مدة طويلة محتفظة بلونها.

يستخدم كمادة حافظة

يعتبر ملح الليمون مادة حافظة للكثير من الأطعمة، إذ يحافظ على قوام المربات وطعمها، ويحميها من التعفن.

استخدامات ملح الليمون في التنظيف

يستخدم ملح الليمون في تنظيف السيراميك والأرضيات، إذ تعود إلى لمعانها من جديد، من خلال وضع القليل من ملح الليمون، في مياه التنظيف، وأيضًا غسيل المواعين، فله دور فعال في إزالة البقع والدهون.

استخدامات ملح الليمون في العناية بالجسم

يستخدم ملح الليمون في القضاء على تشققات القدم، من خلال وضع القليل من الملح في المياه، ونقع القدم لمدة قصيرة، إذ يساعد الملح على التخلص من بقايا الجلد الميت، ويعيد الحيوية من جديد.