بشرى سارة للمواطنين.. بدء تسليم وحدات الإسكان المتميز بالعبور في هذا الموعد 

زفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشرى سارة للمواطنين، بشأن تسليم وحدات الإسكان المتميز ذات الطابع الحديث بمدينة العبور الجديدة، مُحددة موعد التسليم بالتفصيل لجميع العمارات التي تم الانتهاء من بنائها وتشطيبها بالكامل وتزويدها بجميع المرافق والخدمات، مؤكدة أنه يتم تسليم 1080 وحدة سكنية بـ45 عمارة.

مواعيد تسليم وحدات الإسكان المتميز

ترصد «الوطن» في التقرير التالي، مواعيد تسليم وحدات الإسكان المتميز، موضحة أن التسليم يبدأ اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 22 من شهر أبريل المقبل وحتى يوم الخميس الموافق 13 من شهر يونيو المقبل.

- تسليم وحدات العمارتين 1 و53 يوم 22 أبريل المقبل

- تسليم وحدات العمارتين 2 و54 يوم 23 أبريل المقبل

- تسليم وحدات العمارتين 3 و55 يوم 24 أبريل المقبل

- تسليم وحدات العمارتين 4 و56 يوم الاثنين 29 أبريل المقبل

- تسليم وحدات العمارتين 7 و57 يوم الثلاثاء 30 أبريل المقبل

- تسليم وحدات العمارتين 6 و58 يوم الأربعاء أول مايو المقبل

- تسليم وحدات العمارتين 7 و59 يوم الثلاثاء 7 مايو المقبل

- تسليم وحدات العمارتين 8 و60 يوم الأربعاء 8 مايو المقبل

- تسليم وحدات العمارتين 9 و61 يوم الخميس 9 مايو 2024

- تسليم وحدات العمارتين 10 و62 يوم الاثنين 13 مايو 2024

- تسليم وحدات العمارتين 11 و63 يوم الثلاثاء 14 مايو 2024

- تسليم وحدات العمارتين 12 و64 يوم الأربعاء 15 مايو 2024

- تسليم وحدات العمارتين 13 و65 يوم الاثنين 20 مايو 2024

- تسليم وحدات العمارتين 14 و66 يوم الثلاثاء 21 مايو 2024

- تسليم وحدات العمارتين 15 و67 يوم الأربعاء 22 مايو 2024

- تسليم وحدات العمارتين 16و68 يوم الاثنين 27 مايو 2024

- تسليم وحدات العمارتين 17 و69 يوم الثلاثاء 28 مايو 2024

- تسليم وحدات العمارتين 18 و71 يوم الأربعاء 29 مايو 2024

- تسليم وحدات العمارتين 19 و72 يوم الاثنين 3 يونيو 2024

- تسليم وحدات العمارتين 20 و47 يوم الثلاثاء 4 يونيو 2024

- تسليم وحدات العمارتين 48 و49 يوم الأربعاء 5 يونيو 2024

- تسليم وحدات العمارتين 50 و51 يوم الاثنين 10 يونيو 2024

- تسليم وحدات العمارة 52 يوم الثلاثاء 11 يونيو 2024