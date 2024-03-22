الإسكان تعلن موعد تسليم وحدات الإسكان المتميز بالعبور

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة سيبدأ الاثنين 22 أبريل المقبل وحتى الخميس 13 يونيو المقبل تسليم وحدات الإسكان المتميز ذات الطابع الحديث بالعبور الجديدة.

وأوضح الدكتور أحمد إسماعيل في بيان، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، أنه سيتم تسليم 45 عمارة بها 1080 وحدة سكنية بمنطقة عمارات الزهور بالحي 39 منطقة 2600 فدان سابقا بالمدينة، وذلك وفقا لمواعيدٍ محددة.

تسليم 45 عمارة تضم 1080 وحدة سكنية

وأضاف رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، أنه سيتم تسليم وحدات العمارتين 1 و53 يوم الاثنين 22 إبريل المقبل، ووحدات العمارتين 2 و54 يوم الثلاثاء 23 ووحدات العمارتين 3 و55 يوم الأربعاء 24، ووحدات العمارتين 4 و56 يوم الاثنين 29، ووحدات العمارتين 5 و57 يوم الثلاثاء 30 ووحدات العمارتين 6 و58 يوم الأربعاء 1 مايو المقبل، ووحدات العمارتين 7 و59 يوم الثلاثاء، 7 مايو، ووحدات العمارتين 8 و60 يوم الأربعاء 8 مايو، ووحدات العمارتين 9 و61 يوم الخميس 9 مايو، ووحدات العمارتين 10 و62 يوم الاثنين 13 مايو، ووحدات العمارتين 11 و63 يوم الثلاثاء 14 مايو، ووحدات العمارتين 12 و64، يوم الأربعاء 15 مايو 2024.

رئيس الجهاز: تم تخصيص يومي الأربعاء والخميس 12 و13 يونيو المقبل للمتخلفين عن الاستلام

وأضاف عاصم الجزار أنه سيتم تسليم باقي الوحدات تباعاً حتى يوم الثلاثاء 11 من يونيو المقبل، مشيرا إلى أنه تم تخصيص يومي الأربعاء والخميس 12 و13 يونيو المقبل للمتخلفين عن الاستلام، لافتا إلى أنه على العملاء الفائزين بالوحدات التوجه إلى بنك التعمير والإسكان فرع الجامعة بمدينة العبور لتسوية الموقف المالي، ومراجعة جهاز المدينة بالمستندات الخاصة بالوحدة قبل الاستلام.