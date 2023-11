عائشة بن أحمد تنتهي من تصوير حكاية «روحي فيك»

انتهى فريق عمل حكاية روحي فيك، من تصوير المشاهد الأخيرة في العمل، إذ تمّ تصوير آخر مشهد بالعمل صباح اليوم، في إحدى الفيلات على ضفاف نهر النيل بمنطقة منيل شيحة.

حكاية روحي فيك تتصدر الـ تريند

وتمّ عرض ثلاثة حلقات، من هذه الحكاية آنذاك، إذ أنَّ بعضها تصدّر ترند جوجل، ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

أحداث حكاية روحي فيك

وتدور قصة حكاية روحي فيك في إطار رومانسي به الكثير من الأحداث التشويقية تحت مظلة المفاجآت والرعب النفسي، التي تدور حول عدد من الألغاز الذي يتم حلها وكشف أسرارها بحلقة تلو الأخرى بالتوالي على مدار الـ8 حلقات المتبقية من نهاية هذه الحبكة الفنية.

وتعرض حكاية «روحي فيك» من يوم الأحد إلى يوم الخميس على قناة ON الساعة 8 مساءً وتعاد الساعة 1 صباحاً والساعة 12ظهراً، كما أن تعرض على قناة ON دراما الساعة 10 مساءً وتعاد الساعة 10 صباحاً والساعة 5 مساءً، بالإضافة إلى عرض الحلقات بالتزامن على منصة watch it الإلكترونية.