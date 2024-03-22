سيناريوهات متوقعة لكشف هوية القاتل الحقيقي في مسلسل مسار إجباري

خلال أحداث مسلسل مسار إجباري، ما يزال الغموض يحاوط قضية حبيبة الكردي، والبحث عن القاتل هو أكثر ما يشغل بال أبناء عمر البرنس، وخاصة بعد براءة الدكتور صفوت مصباح، إلا أن هناك شكوكا أخرى تدور حول براءته، حسب توقعات الجمهور.

الشكوك حول صفوت مصباح في جريمة القتل

بعد خروج الدكتور صفوت مصباح من السجن، وبراءته من تهمة قتل حبيبة الكردي، ظن «علي» الذي يؤدي دوره عصام عمر، و«حسين» ويجسد شخصيته أحمد داش، أن «مصباح» بريء، إلا أن الشكوك دارت حوله مرة أخرى.

وحسب توقعات الجمهور، بعد أحداث الحلقة 12، أن تعاون صفوت مصباح مع مجدي حشيش، هو بداية الشك أن «مصباح» هو القاتل، فضلًا عن أنه ذهب لتهديد «علي» و«حسين» بكشف حقيقة والدهما إلى «خديجة»، وسط حالة من التوتر والقلق وهو ما أثار شكوك الجمهور أيضًا.

أفعال أثارت الشكوك لاكتشاف قاتل حبيبة الكردي

ومن أبرز الأفعال التي أثارت الشكوك حول «مصباح»، هو هدية حبيبة له، الذي كان يرتديها دائمًا، إلا أنه لم تعد معه بعد مقتل «حبيبة»، وعند سؤال «خديجة» له، توترت ملامحه وسيطر عليه الصمت، «صفوت مصباح هو قاتل حبيبة فعلًا».

وكانت قد غلبت على توقعات الجمهور عبر السوشيال ميديا من قبل، أن الأحداث المقبلة ضمن مسلسل مسار إجباري، ستكون مشوقة وحزينة في الوقت ذاته، خاصة بعد كشف حقيقة مجدي حشيش، ومن المتوقع أنه سيؤذي أحد أفراد عائلة البرنس، وجاء من ضمن التعليقات: «أكيد حد هيموت من العيلة دي»، «هتبقى أحداث حزينة شكلها نجهز المناديل احتياطي».