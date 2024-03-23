عرض «الدر المكنون» على مسرح السامر مجانا للجمهور حتى 26 رمضان

أعلنت الهيئىة العامة لقصور الثقافة استمرار تقديم عرض المسرحي «الدر المكنون» يوميا على مسرح السامر بالعجوزة حتى 26 رمضان، مجانا للجمهور، وذلك ضمن برنامج ليالي رمضان الثقافية والفنية الذي تقدمه الهيئة.

وافتتح عمرو البسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، العرض المسرحي الجديد أمس الجمعة، وهي فكرة وإخراج إهداء ياسر صادق، وتأليف وأشعار سراج الدين عبد القادر، وألحان محمد عزت، وبطولة هاني كمال، وياسر الزنكلوني، وجلال عثمان، ومحمد النبوي، وخالد محروس، وإيهاب عز العرب، وأحمد شعراوي، وعبدالله مهنا، وعبد الغني السعيد، وجنا خليل، ومحمد عاشور، ونجلاء عامر، ولمياء العبد، وهبة سليمان، وهمام تمام، وإسماعيل شعراوي، وخالد عبد الموجود.

موضوع عرض «الدر المكنون»

والعرض يُقدم في قالب استعراضي غنائي يدمج بين المعاصر والقديم، ويحكي قصة ثلاثة من الصحابة تبدأ بالصحابي بلال بن رباح مرورا بإسلامه ثم تعذيبه لإجباره على الرجوع إلى الكفر، إلا أنه تمسك بإسلامه، فاشتراه أبو بكر الصديق وأعتقه وأصبح حرا، وبعدها أصبح مؤذنا، وكان أول مؤذن في الإسلام، وحارب في سبيل الله ومات مجاهدا.

كما تناول العرض قصة الصحابي صهيب الرومي الذي سباه الروم صغيرا وأقام بينهم فترة، ولما أسلم بمكة وأراد الهجرة ليلحق بالنبي منعه قومه ففدى نفسه بكل أمواله من أجل إسلامه، أما الصحابي الثالث فهو سلمان الفارسي، الذي اقترح حفر الخندق في غزوة الأحزاب وتحقق النصر بفضل الله ثم بفضل فكرة الخندق.

والعرض يُنفذ بإشراف الإدارة المركزية للشؤون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، وشهدت ليلته الافتتاحية حضور عدد من قيادات الهيئة منهم تغريد كامل مدير عام التسويق، محمد جابر مدير مسرح السامر، ونخبة من الفنانين.