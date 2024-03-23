كيف تربح أكثر من 500 جنيه يوميا من هذه الشهادة في البنك الأهلي؟

تنوع الشهادات البنكية يقدم فرص استثمارية وادخارية كبيرة أمام المواطنين، وأصبح استثمارا آمنا يدر أرباحًا كبيرة على المواطنين.

شهادة ذات عائد يومي مرتفع

قدم البنك الأهلي المركزي فرصة استثمارية كبرى للاستثمار في الشهادة البنكية ذات العائد اليومي، ويصل العائد إلى 20% سنويًا ويحق للمستثمر أو المدخر أن يصرف العائد يوميًا وهذه خدمة جديدة من البنك الأهلي المصري لمن يرغب في الاستثمار الآمن.

ربح يومي يتجاوز 500 جنيه من شهادة البنك الأهلي

تشرح «الوطن» مثالًا لتحقيق ربح يومي قدره 500 جنيه من الشهادة ذات العائد اليومي في البنك الأهلي المصري، فعند استثمار مبلغ مليون جنيه يكون العائد 20% سنويًا أي أن الربح قيمته 200 ألف جنيه وعند توزيعها على عدد أيام السنة 365 يومًا يكون الربح اليومي 547 جنيهًا.

فوائد الشهادات البنكية

- توفير ربح مضمون

- الحفاظ على أصل المبلغ

- إمكانية سحب المبلغ في أي وقت (وفق الشروط)

- تحقيق استفادة كبيرة ودعم للاقتصاد المصري

أنواع شهادات البنك الأهلي

- شهادة ادخار البنك الأهلي ذات العائد المتدرج

- شهادة ادخار البنك الأهلي ذات العائد اليومي

- شهادة البنك الأهلي ذات العائد الشهري

- شهادة البنك الأهلي ذات العائد السنوي

- شهادة ادخار أمان المصريين

- شهادة الادخار البلاتينية ذات العائد المتغير من البنك الأهلي.