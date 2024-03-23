حكاية هدف مارادوني في دورة رمضانية.. لعب 3 سنين مع ناشئي الأهلي (فيديو)

استلم الكرة، ثم تحرك وراوغ المدافعين، ثم الحارس، ووضع الكرة في المرمى، مسجلًا هدفًا بإحدى الدورات الرمضانية بمحافظة القليوبية، ليتحول به، إلى حديث مواقع التواصل الاجتماعي، إذ وصفه العديد بالهدف «المارادوني»، ولم يتوقف الأمر عن ذلك، بل تحدث عنه الإعلامي الرياضي إبراهيم عبد الجواد عبر قناة «أون سبورت».

وانتشر الهدف عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأبدى الآلاف إعجابهم به، واتخذ البعض الهدف فرصة لمناقشة المواهب المدفونة والتي تظهر في الدورات الرمضانية كل عام، كما علق متابعون «يستحق جائزة بوشكاش».

وتواصلت «الوطن» مع صاحب الهدف، وهو نصار محمد، من أبناء قرية سنهرة بطوخ محافظة القليوبية، ويبلغ من العمر 40 عامًا، يروي قصة الهدف قائلًا: «توفيق من ربنا، وهي دي أهدافي اللي متعود عليها، لأن دائمًا بحب أسجل بالطريقة دي».

كان من ناشئي النادي الأهلي

كان «نصار» لاعبًا سابقًا في ناشئي النادي الأهلي لأكثر من 3 سنوات، ثم لعب في نادي النيل بالمنيل، ثم شبين القناطر وصعد معهما إلى دوري الدرجة الثالثة، مؤكدًا أنه من أكثر الحاصلين على الدورة الرمضانية والتي تقام سنويًا، معقبًا: «حلمي إن اللاعب المهاري والموهبة تاخد حقها كويس، إحنا عندنا مواهب كتير منتظرة الفرصة».

فوجئ بانتشار الهدف عبر مواقع التواصل الاجتماعي

يعمل «نصار» مُحصل كهرباء، وفوجئ بانتشار الهدف عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وحديث الجميع عنه: «مبسوط وماكنش أعرف إنه هيبقى تريند وفرحت لما حسيت إن في ناس كتير من أصحابي وأهل بلدي فرحانين إن هدف ابن بلدهم منتشر على صفحات الفيس بوك»، كما تحول «نصار» إلى بطل شعبي بين أهل قريته، وبدأ جميعهم في إعادة نشر الفيديو ومدحه.