اقتلهم وادخل الجنة.. حسن الصباح يوهم اتباعه والسر في النبات المخدر (فيديو)

مساحة خضراء واسعة، بستان كبير مليء بالأشجار، وفتيات حسناوات يتمايلن يمينًا ويسارًا وكأنها تُرحب بمقاتل جديد، يخطو أولى خطواته للجنة، أنهار جارية، وما ألذ وطاب من الطعام والشراب داخلها، وكأنه دخل الجنة، أو ذاق جزءًا منها، هكذا لعب حسن الصباح بعقول أتباعه الذي جندهما للقتل وسفك الدماء، بأنها أعمال تؤهلهم للجنة، وأنه وحده «الصباح» مؤسس طائفة الحشاشين، بيده مفتاح الجنة، يساعدك على رؤيتها للحظات، والمكوث فيها إلى أبد الدهر، حال تنفيذ أوامره.

حلقات متسلسلة من مسلسل الحشاشين، بطولة النجم كريم عبدالعزيز، يكشف فيها كيف استطاع بعقل مُدبر الوصول إلى جنة مصطنعة، أوهم بها أتباعه لتنفيذ أوامره، منذ مشهد اكتشاف زيد بن سيحون (أحمد عيد) نباتا مخدرا أو «السحر» وحتى شهدت الحلقة التالية، ظهور شخصية آلينار (سوزان نجم الدين)، المسؤولة عن تدريب الجاريات الحسناوات، وتحويلهن لحور عين، فكيف دبَّر وخطط «الصباح»؟، وكيف استفاد من من الأمر حتى وقع أتباعه تحت رحمة أوامره؟ مثلما أظهرت حلقات مسلسل «الحشاشين».

مسلسل الحشاشين يلقي الضوء على خبايا الطائفة الأكثر دموية في التاريخ

«عاهدتك جسدي وروحي ونفسي» كانت صيغة حسن الصباح، وهو يبايع خليفته، والتي ظهرت في الحلقات الأولى من العمل، قبل أن يتحول حسن الصباح نفسه لمؤسس طائفة الحشاشين، الطائفة الأكثر دموية، والتي أرعبت العالم، إذ بات يقنع أتباعه بالقتل وسفك الدماء مقابل دخول الجنة، حتى لُقب بـ«صاحب مفتاح الجنة»

وخلال أحداث الحلقة 12 من مسلسل الحشاشين، رصدت أحد المشاهد محاولة حسن الصباح مذاكرة عقول البشر وخاصة أتباعه، ليظهر وهو يسأل زيد بن سيحون عن أحلام الناس، ليؤكد له إن الجنة هي مكان تحقيق الأحلام، ما دفعه للتفكير حول تحقيق حلم الجنة، وكيف يرونها في الحلم ويقنعهم بأن الحلم سيتحول لحقيقة.

وخلال الحلقة 12، من مسلسل الحشاشين، طلب حسن الصباح من برزك آميد اختيار واحد من الشباب الأكثر إيمانا بصاحب مفتاح الجنة، ليدخل إلى الجنة التي صنعها الصباح، مقابل تنفيذ أوامره، وبالفعل تم اختيار على سعد (أحمد غزي)، وهنا بدأت خطة الطائفة.

وأدخل زيد بن سيحون، الشاب لغرفة استنشق فيها بخار النبات المخدر، وهو يوهمه بأنه بخور تراب أعتاب الجنة، ليذهب عقله لثوانٍ، وينقله رجال «الصباح» في الحدائق المليئة بالفتيات وكأنه في الجنة وسط حور العين، قبل أن يفتح عينيه ويرى أمامه حسن الصباح يؤكد له أن دخوله الجنة والرجوع إليها مضمون له.

هل استخدمت جماعة الحشاشين المخدر؟

بحسبما ذكر الدكتور أيمن فؤاد، أستاذ التاريخ الإسلامي، لـ«الوطن»، فإن طائفة الحشاشين، دار حولها العديد من الروايات، إلا أن الجميع اتفق على قدرة حسن الصباح في إقناع اتباعه بالقتل والدمار مقابل دخول الجنة، موضحًا أن المؤرخين اختلفوا في نسب اسم الجماعة للمخدر، خاصة أن الأصل الاشتقاقي لكلمة الحشاشين هو «Assassin»، أي «القتلة» وأطلقها الفرنسيون.

بينما ذهب البعض الآخر، إلى أن لفظ «الحشاشين» جاء مشتقا من مخدر «الحشيش»، وذهبت روايات أخرى لما ذكره العمل الدرامي، بأنه استخدم للسيطرة على اتباع حسن الصباح.