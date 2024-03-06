تعيينات وزارة النقل.. اعرف المستندات المطلوبة وكيفية التقديم

أعلن قطاع النقل البحري التابع لوزارة النقل، حاجته لشغل عدد من الوظائف التخصصية، التي تقع على قمة وظائف إدارة وتنمية المواهب التابعة للإدارة العامة للموارد البشرية، مشيرًّا إلى المستندات المطلوبة للتقديم.

المستندات المطلوبة لوظائف النقل 2024

وحددت قطاع النقل البحري التابع لوزارة النقل، المستندات التي يجب أن يتقدم بها الراغبون لشغل الوظائف كالتالي:

- بيان الحالة معتمد موضحا به «التأهيل العلمي والمؤهلات الأعلى- تقارير أو بيان كفاية الأداء عن السنوات السابقة – الخبرة النوعية والزمنية للوظائف الإشرافية التي شغلها المتقدم – الدورات التدريبية (مدتها ونوعها ومكانها)- العلاوات التشجيعية – خطابات الشكر والتقدير – الجزاءات إن وجدت وأي بيانات أخرى يرى المتقدم إضافتها».

- بيان بمقترح التطوير، وكذا بيان يوضح الإنجازات والإسهامات في الوحدة التي يعمل بها مدعما بالمستندات المؤيدة لذلك إن وجدت.

- بيان المهارات والقدرات الخاصة بالقدرة على التجديد والابتكار والقيادة، واتخاذ القرارات والحصول على مؤهلات أعلى وإجادة لغات أجنبية والمعرفة بعلوم الحاسب الآلي وسابقة العمل بالمنظمات الدولية والإقليمية والمشاركة في المؤتمرات وإعداد البحوث والتمتع بالمظهر اللائق والقدرة على التخاطب.

- عدد 9 صور شخصية 4×6

- صورة الرقم القومي.

- تكون جميع المستندات المقدمة من أصل + 8 صور

كيفية التقدم بوظائف النقل 2024

وطالب قطاع النقل البحري، الراغبين في شغل الوظائف التقدم بالطلبات باسم اللواء بحري رئيس قطاع النقل البحري على النموذج المعد لذلك، وتسلم باليد للأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية بالإدارة العامة للموارد البشرية «أ التطوير المؤسسي» بمقر قطاع النقل البحري شارع المكس بجانب كوبري النوبارية، عمارة تحيا مصر – إسكندرية.