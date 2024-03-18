تعيينات وزارة النقل 2024.. المستندات المطلوبة وكيفية التقديم للوظائف

تنتهي الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية التابعة لوزارة النقل يوم 28 من مارس الجاري 2024 من تلقي طلبات الوظائف الإشرافية التخصصية من المتقدمين وهي «مدير إدارة التطوير المؤسسي - مدير إدارة الاستحقاقات والمزايا - مدير إدارة عمليات الموارد البشرية».

المستندات المطلوبة والأوراق المطلوبة من المتقدمين لوظائف وزارة النقل 2024

وأعلنت الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية التابعة لـ وزارة النقل الأوراق والمستندات المطلوبة للتقديم في الوظائف المعلن عنها وهي كالتالي:

- تقديم بيان الحالة معتمد مستوفٍ كافة البيانات الوظيفية كالتالي:

- المؤهل العلمي والمؤهلات الإضافية «يفضل الحاصل على درجة الماجستير أو الدكتوراه»، تقارير أو بيانات كفاية الأداء عن السنوات السابقة

- الخبرة النوعية والزمنية.

- الوظائف الإشرافية التي شغلها المتقدم.

- الدورات التدريبية «مدتها ونوعها ومكانها».

- العلاوات التشجيعية - خطابات الشكر والتقدير - الجزاءات إن وجدت وأى بيانات أخرى يرى المتقدم إضافتها.

ـ بيان عن أبرز إنجازات المتقدم وإسهاماته في مجال التخصص مدعماً بالمستندات المؤيدة لذلك

ـ بيان المهارات والقدرة المتميزة على التطوير والابتكار والقيادة واتخاذ القرار.

- مقترح تطوير الإدارة.

- سابقة العمل بالمنظمات الدولية أو الإقليمية أو المشاركة في المؤتمرات وإعداد البحوث والتمتع بالمظهر اللائق والقدرة على التخاطب.

- صورة الرقم القومي + صورة شهادة الميلاد على أن تكون المستندات المقدمة مكونة من:.

- 8 ملفات أصل + و7 صور مع وضع صورة حديثة مقاس 4Í6 على كل بيان حالة وظيفية داخل الملف.

- صحيفة الحالة الجنائية.

- شهادة تفيد بسلبية عدم تعاطى مخدرات حديثة، ومعتمدة بخاتم شعار الجمهورية طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2022 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 73.

كيفية تقديم طلبات وظائف وزارة النقل 2024

وأشارت الهيئة إلى أنه يٌمكن طلبات الوظائف تقدم باسم اللواء بحري رئيس الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية على النموذج المُعد بالموقع الإلكتروني للهيئة، ويسلم باليد للأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية بالإدارة العامة للموارد البشرية بمقر الهيئة باب جمرك 1 – رأس التين - الإسكندرية.