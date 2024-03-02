تعيينات وزارة النقل.. المستندات المطلوبة لوظائف 2024

أعلنت الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية التابعة لوزارة النقل عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف التخصصية والإشرفية، «مدير إدارة التطوير المؤسسي - مدير إدارة الاستحقاقات والمزايا - مدير إدارة عمليات الموارد البشرية».

المستندات المطلوبة لوظائف النقل 2024

وكشفت الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية التابعة لـ وزارة النقل عن المستندات المطلوبة.

- بيان الحالة معتمد مستوفي كافة البيانات الوظيفية.

- المؤهل العلمي والمؤهلات الإضافية ( يفضل الحاصل على درجة الماجيستير أو الدكتوراة) تقارير أو بيانات كفاية الأداء عن السنوات السابقة - الخبرة النوعية والزمنية.

- الوظائف الإشرافية التي شغلها المتقدم.

- الدورات التدريبية (مدتها ونوعها ومكانها).

- العلاوات التشجيعية - خطابات الشكر والتقدير.

- الجزاءات إن وجدت وأي بيانات أخرى يرى المتقدم إضافتها.

ـ بيان عن أبرز إنجازات المتقدم وإسهاماته في مجال التخصص مدعماً بالمستندات المؤيدة لذلك.

ـ بيان المهارات والقدرة المتميزة على التطوير والإبتكار والقيادة واتخاذ القرار

- مقترح تطوير الإدارة.

- سابقة العمل بالمنظمات الدولية أو الإقليمية أو المشاركة في المؤتمرات وإعداد البحوث والتمتع بالمظهر اللائق.

- صورة الرقم القومى + صورة شهادة الميلاد (على أن تكون المستندات المقدمة مكونة من عدد 8 ملفات (أصل +7 صور) مع وضع صورة حديثةمقاس 4Í6 على كل بيان حالة وظيفية داخل الملف)

- صحيفة الحالة الجنائية.

- شهادة تفيد بعدم تعاطي مخدرات حديثة ومعتمدة بخاتم شعار الجمهورية طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2022 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (73) لسنة

موعد وطريقة التقديم لوظائف وزارة النقل 2024

وطالبت الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية الراغبين في شغل الوظائف المعلن عنها تقديم الطلبات مستوفاة باسم اللواء بحري رئيس الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية على النموذج المعد بالموقع الإلكتروني للهيئة ويسلم باليد للأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية بالإدارة العامة للموارد البشرية بمقرالهيئة باب جمرك 1 – رأس التين - الإسكندرية في موعد غايته ( شهر من اليوم)