مكون سري يضيف لمعة للفراخ المشوية.. «زي المحلات والطعم حكاية»

تحضير الفراخ المشوية في المنزل بالتتبيلة السرية يجعل طعمها مميزا، لكن سر اللمعة التي تظهر في الإعلانات لوجبات الدجاج المشوي أو يعتمد عليها الشيفات في المطاعم لا تظهر إلا بعد إضافة مكون سري يعطي شكلا ولونا مميزا، فما هو سر هذه اللمعة؟

مكون سري يضيف لمعة لـ الفراخ المشوية

هناك نوع من التتبيلة التي يمكن تحضيرها للفراخ المشوية بها مكون سري هو سبب لمعة الفراخ بعد الشواء، والطعم يكون مميزا مثل المحلات وهي كالتالي:

استخدمي رشة من القرفة في تتبيلة الدجاج للتخلص من أي رائحة زفرة للدجاج بدون مبالغة حتى لا يتغلب طعم القرفة على تتبيلة الدجاج، ولإضافة لمعة الدجاج المعروفة، فالسر يكمن في إضافة ملعقة عسل نحل مع التتبيلة، أو دهن الطبقة بين الجلد واللحم قبل الشوي بالزبدة لتعطي لون شوي مذهل ولامع، وفق موقع «modernhoney».

طريقة عمل الفراخ المشوية

احضري فرخه كاملة وتبليها بالتتبيلة السرية السابقة من الداخل والخارج وبين الجلد.

بعد ذلك اتركيها ليلة في الثلاجة أو 4 ساعات أقل مدة.

احضري برطمان زجاج أو زجاجة مياه غازية ويوضع بها ماء يصل إلى منتصفها ومن الممكن أن يوضع في الماء أوراق من النعناع وشرائح الليمون والحبهان والقرنفل.

ثم ضعي الفرخة على البرطمان وتوضع في صينية.

ثم قومي بإدخالها الفرن لمدة ساعة إلا ربع حتى تنضج.

وبعد أن تنتهي من الفراخ المشوية يمكنكِ أن تقومي بتقديمها مع أرز أصفر أو أرز بالخلطة، وطبق السلطة الخضراء والليمون المخلل، وبعض أطباق الخضار المتوفرة لديكي على حسب رغبتك.

طريقة تحضير الأرز بخلطة

3 أكواب أرز

كوبين ونصف ماء

ملعقة سكر

ورقتين لورا

قرفه

قرنفل

ليمونه مجففة

ملح

فلفل

خطوات عمل الرز بالخلطة

في حلة على النار، ضعي ملعقة كبيرة من السكر، وكرملي السكر على نار عالية حتى يأخذ لون الكراميل، ثم ضيفي ملعقة كبيرة من السمنة وقلبي السمنة مع السكر، ثم ضيفي كوبين ونصف ماء ساخن مع التقليب.

في الخطوة التالية ضيفي ورقتين لورا، ثم 5 حبات من القرنفل، ملعقة متوسطة من القرفة، رشة ملح وفلفل أسود وليمونة مُجففة اختياري، ونقلب.

اغسلي ثلاث أكواب من الأرز المصري وصفيهم من الماء، ثم ضيفي الرز على الصوص، بحيث يكون مستوى الماء فوق الرز بمقدار بسيط، وقلبيهم ثم غطي الحلة، واتركيه على نار متوسطة حتى يتشرب السوائل.

وعندما يتشرب الأرز السوائل قومي بتقليبه، ثم غطي على الأرز مجدداً وهدي النار واتركيه لمدة نصف ساعة تقريبًا، أو حتى ينضج وقدميه مع الفراخ.