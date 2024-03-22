يحتفل المسلمون في المملكة الغربية باليوم الـ12 من أيام صيام شهر رمضان المعظم لعام 1445 هجرية، ويبحثون عن موعد أذان المغرب في المغرب اليوم الجمعة 22-3-2024 من أجل تنظيم مواعيد تناول الإفطار وأداء صلاة التراويح، ولذلك نستعرض معكم موعد أذان المغرب في مدن المغرب اليوم السبت 12 رمضان كما يلي:

موعد اذان المغرب في المغرب اليوم الجمعة 22-3-2024

يؤذن للمغرب في العاصمة المغربية الرباط الساعة 6:41 مساء ويؤذن للعشاء الساعة 8:11 مساء ثم صلاة التراويح.

يؤذن المغرب في مدينة الدار البيضاء وأجوارها الساعة 6:44 مساء ويؤذن للعشاء الساعة 8:14 مساء ثم صلاة التراويح.

موعد أذان المغرب في المغرب اليوم

حيث يؤذن للمغرب في مدينة فاس وأجوارها الساعة 7:33 مساء ويؤذن للعشاء الساعة 8:03 مساء ثم صلاة التراويح.

حيث يؤذن للمغرب في مدينة مراكش وأجوارها الساعة 7:51 مساء ويؤذن للعشاء الساعة 9:01 مساء ثم صلاة التراويح.

موعد أذان المغرب اليوم في المغرب الجمعة 22-3-2024

حيث يؤذن للمغرب في مدينة طنجة وأجوارها الساعة 6:38 مساء ويؤذن للعشاء الساعة 8:00 مساء ثم صلاة التراويح.

حيث يؤذن للمغرب في مدينة أكادير وأجوارها الساعة 6:51 مساء ويؤذن للعشاء الساعة 8:07 مساء ثم صلاة التراويح.

موعد صلاة المغرب في المغرب اليوم

حيث يؤذن للمغرب في مدينة مكناس وأجوارها الساعة 7:41 مساء ويؤذن للعشاء الساعة 8:54 مساء ثم صلاة التراويح.

موعد الإفطار اليوم في المغرب الجمعة 22-3-2024

حيث يؤذن للمغرب في مدينة وجدة وأجوارها الساعة 7:27مساء ويؤذن للعشاء الساعة 8:40 مساء ثم صلاة التراويح.