صبري فواز: أنا مش ديكتاتوري مع أولادي

أكد الفنان صبري فواز، أنه ليس شخصا ديكتاتوريا مع أولاده ويتناقشون معًا في العديد من أمور حياته، منوهًا إلى أنه يحب الحرية ويدافع عن الحريات بشكل كبير وقوي جدًا.

وأوضح صبري فواز، خلال حواره مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج «حبر سري»، المُذاع عبر شاشة «القاهرة والناس»، أن في أي أزمة لا يفرض أي شيء على أقاربه أو احفاده، ولا يفرض رأيه على أولاده ولكنه يناقشه.

صبري فواز يرفض الخلافات

وأشار إلى أن في ظل وجود أي أزمة يتحدث مع نقيب الفنانين ولا يدخل في المواجهة مع أي شخص ولا يريد أن يترك للخطأ شرعية كي يستمر، موضحًا أنه لم يرحل من أي دور بسبب أي انتقام أو مواجهة في حياته مع فنان شهير أو مخرج.