مفاجأة الحلقة 13 من مسلسل حق عرب.. رياض الخولي يكشف للعوضي طريقة انتقامه من خصومه

هو صحيح إنت اللى قتلت أبويا؟.. تلك الجملة التي بدأت بها الحلقة 13 من مسلسل حق عرب، خرجت من لسان بطل العمل الفنان أحمد العوضي، موجهة للمعلم عبد ربه الذي يقوم بدوره الفنان رياض الخولي.

ويجيب المعلم عبد ربه عن سؤال عرب السويركي، ويصطحبه لزيارة مكان سري لم يطلع عليه أي شخص، وهو عبارة عن مكان مهجور في المقابر، ويطلب من حارس المكان أن يفسح لهما الطريق، ليدخلا معا إلى مكان يدعى «الخلاص والمريحة»، وتبدأ جولتهما من «المريحة» ويقرأ الاثنين الفاتحة على أرواح من دفنوا في هذا المكان.

حوار بين الفنان أحمد العوضي ورياض الخولي

ويدور حوار بين أحمد العوضي ورياض الخولي داخل المقابر، ويقول المعلم عبد ربه، إن هذا المكان هو المملكة الخاصة التي يستقر فيها خصومه، موضحا أنه مجرد سبب لنهاية أجلهم، وكل شخص اعتبره خصما له، أو شخص تجاوز في حقه بشكل يستدعي معاقبته، وطلب من عرب السويركي أن يحفر في المكان، ليشاهد عظام من دفنوا، وأبلغه أن والده ليس بينهم، مؤكدا له أن المريحة هي الركن الأول في العقاب، ثم تنقل جثثهم بعد ذلك إلى القسم الثاني الذي يسمى «الخلاص».

يحكي رياض الخولي لعرب السويركي عن خلافاته مع والده، لكنه ليس مسؤولاً عن وفاته أو حرق محله، مؤكدا أنه قرر أن يجاوب على سؤاله بهذه الطريقة، ليثبت له أنه يتمتع بمكانة خاصة في قلبه، وأنه اختاره ليكون الرجل الوحيد الذي يأتمنه على سره، ويجعله رفيقه في زيارة هذا المكان.