وظيفة قضايا الدولة 2023.. انتهاء المقابلات وموعد المتخلفين عن المقابلة الشخصية

انتهت هيئة قضايا الدولة، أمس السبت، من إجراء مقابلات وظيفة هيئة قضايا الدولة دفعة 2023، من الملتحقين بأكاديمية الشرطة «الضباط المتخصصين»، في مقر الإدارة العامة لمبنى هيئة قضايا الدولة الكائن في 42 شارع جامعة الدول العربية المهندسين الجيزة.

مواعيد المقابلات للمتخلفين عن وظيفة هيئة قضايا الدولة دفعة 2023

أما عن باقي مواعيد مقابلة وظيفة هيئة قضايا الدولة دفعة 2023، يتم الإعلان عن ميعاد المقابلة الشخصية لجميع من تخلفوا عنها من باقي كليات الحقوق على مستوى الجمهورية، بعد انتهاء شهر رمضان المبارك.

تحريات وظيفة هيئة قضايا الدولة دفعة 2023

وتلي مرحلة مقابلات وظيفة هيئة قضايا الدولة دفعة 2023، إجراء التحريات الأمنية على المتقدمين وتشمل التحريات عدة أنواع منها، التحريات الجنائية والسياسية نظراً لوجوب خلو المتقدم من كافة الشوائب الجنائية والأمنية لتحقيق شرط حسن السمعة.

صدور قرار تعيين وظيفة هيئة قضايا الدولة دفعة 2023

ويصدر قرار التعيين بأسماء المقبولين في وظيفة هيئة قضايا الدولة دفعة 2023 من رئاسة الجمهورية من اللذين اجتازوا المقابلة الشخصية و التحريات الأمنية، بعد توقيع الكشف الطبي عليهم للتأكد من خلوهم من كافة الأمراض.