شبكة مترو تغطي القاهرة الكبرى وإجراءات لتطبيق تذكرة موحدة لوسائل النقل

مدّت الدولة المصرية مُمثلة في وزارة النقل، والهيئة القومية للأنفاق، خطوط المترو لتغطي مختلف ربوع القاهرة الكبرى، كما ربطتها بوسائل جر كهربائي أخرى مثل المونوريل والقطار الكهربائي الخفيف، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالتوسع في وسائل النقل الجماعي الأخضر الصديق للبيئة.

ووفق تقرير لوزارة النقل، حققت الدولة المصرية إنجازات ملموسة في مجال مترو الأنفاق والجر الكهربائي، خلال العشر سنوات الماضية، ففي عام 2014 كان هناك خطي مترو ومرحلة من الخط الثالث بإجمالي طول 80 كيلومترا وبعدد محطات 64 محطة يعمل بها 106 قطارات وتنقل 2.5 مليون راكب يومياً.

مشروعات ضخمة بإجمالي تكلفة 1100 مليار جنيه

أنهت الدولة أزمات كثيرة في المترو، منها الإهمال الذي طال كل عربات القطارات، فنفذت مشروعات ضخمة بإجمالي تكلفة 1100 مليار جنية ليكون لدينا 3 خطوط مترو وخط قطار كهربائي LRT ومونوريل شرق النيل بإجمالي طول 220 كيلومترا وعدد 123 محطة و220 قطارا تنقل 5 ملايين راكب يومياً.

لم تقف الدولة عند هذه الإنجازات فقط، بل تستهدف في عام 2030 الوصول لـ5 خطوط مترو وقطار كهربائي وخطي مونوريل وشبكة قطار كهربائي سريع ومترو الإسكندرية وترام الرمل بطول 2700 كيلومتر و334 محطة و672 قطارا، لنقل 13.5 مليون راكب يوميا و12 مليون طن بضائع سنويًا.

بالنسبة للخطين الأول والثاني للمترو، فتم توريد 62 قطارا جديدا وإعادة تأهيل 35 قطارا بالخط الثاني ومن المخطط تطوير وإعادة تأهيل شامل للخطين تنتهي في 2030، وبالنسبة للخط الثالث تم افتتاح مرحلة جديدة به وتشمل محطات البوهي وإمبابة والسودان وروض الفرج والطريق الدائري والقومية.

الخط الرابع للمترو بطول 46.5 كيلومتر

ويُجر حالياً تنفيذ الخط الرابع للمترو بطول 46.5 كيلومتر وبعدد 41 محطة و23 قطارا وينقل 1.5 مليون راكب يومياً، ومشروع مترو الإسكندرية بطول 21.7 كيلومترا و20 محطة وطاقة نقل 1.5 مليون راكب يومياً، والخط السادس للمترو بطول 34 كيلومترا و26 محطة وبطاقة نقل 1.5 مليون راكب يومياً.

وأشار تقرير وزارة النقل إلى أنَّ منظومة النقل الجماعي صديق البيئة والمحطات التبادلية تستهدف إرساء مفهوم جديد لتعظيم النقل الجماعي من خلال إنشاء وسائل متطورة للنقل الجماعي بالجر الكهربائي وإنشاء محطات تبادلية لتنفيذ فكرة النقل متعدد الوسائط، فضلاً عن تطبيق التذكرة الموحدة بجميع وسائل النقل الجماعي.