«الثقافة»: نهتم بالمناطق النائية عن طريق تنفيذ مشاريع فيها

تكفل الدولة المصرية، ممثلة في وزارة الثقافة وقطاعاتها، حق الثقافة لكل مواطن كما ينص الدستور المصري، كما تتيح المواد الثقافية بجميع أنواعها المختلف فئات الشعب، وتولي الوزارة اهتماما خاصا بالمناطق النائية والأكثر احتياجا، وتنفذ عدد من المشروعات منها.

مشروع «سينما الشعب»

وأطلقت وزارة الثقافة مشروع «سينما الشعب» في مايو 2022، لعرض أحدث الأفلام السينمائية بمواقع قصور الثقافة في المحافظات.

ويهدف المشروع إلى الوصول بالمحتوى إلى المناطق التي حُرمت لسنوات من الحصول على المنتج السينمائي، وذلك وفق عدد من الضوابط، أبرزها أسعار مخفضة للخدمة، حيث تبلغ قيمة تذاكر الأفلام 20 جنيها و40 جنيها، على أن يعرض المشروع أحدث الأفلام تزامنا مع عرضها في السينمات التجارية.

وتم تنفيذ 21 دار سينما في 19 محافظة إلى نهاية 2023، وتواصل الوزراة العمل على المشروع.

تفاصيل سينما الشعب

مشروع مسرح المواجهة والتجوال

وتم تدشين فرقة مسرح المواجهة والتجوال، التابعة للبيت الفني للمسرح بوزارة الثقافة، من أجل تقديم العروض المسرحية في القرى والنجوى بمختلف أنحاء الجمهورية وفق خطة يتم وضعها في كل موسم مسرحي، تقدم العروض على خشبات قصور الثقافة في الأقاليم أو في مراكز الشباب والمدارس والساحات العامة، على أن تقدم جميع العروض مجانا للجمهور.

مشروع المسارح المتنقلة

تسلمت وزارة الثقافة في 2021، 6 مسارح متنقلة بتكلفة 26 مليون جنيه، تقدم من خلالها مختلف ألوان الإبداع للوصول إلى النجوع التي لا توجد بها مواقع ثقافية لكل محافظة، ويتم تقديم عروض سينمائية وإقامة مكتبات متنقلة وورش حكي وحرف تراثية بها.