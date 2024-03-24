مفاجأة الحلقة الأولى من مسلسل بدون سابق إنذار.. ما هي أخطر الأمراض الوراثية؟

الفنان آسر ياسين يطل علينا في الحلقة الأولى من مسلسل بدون سابق إنذار، يوم الثلاثاء 16 رمضان، العمل الذي تدور أحداثه في إطار تشويقي اجتماعي لأسرة بسيطة، ينتظران المولد الأول، لكن يكتشفان مشكلة متعلقة بمرض غريب، إذ يحتاج إلى عملية عاجلة لنقل العظام، ويدخل أبواه في رحلة البحث عن متبرع، عندما يتم الابن 6 سنوات، وفي التقرير التالي نتحدث عن أخطر الأمراض الوراثية، بحسب موقع steady health.

1: ضمور العضلات دوشين

تظهر أعراض ضمور العضلات دوشين على الأطفال الأقل من 6 سنوات، وتشمل التخل العقلي وضعف العضلات وبالإضافة لمشاكل بالقلب والجهاز التنفسي، وحدوث تشوهات في الصدر والظهر.

2: متلازمة داون

يعد متلازمة داون من أشهر الأمراض الوراثية، وهو عبارة شذوذ كروموسومى منتشر ينتج عن نسخة من جينات زائدة من الموجودة على الكروموسوم 21، يمكن اكتشافه بعد الخضوع لاختبارات ما قبل الولادة.

3: التليف الكيسى

يعد التليف الكيسي واحدًا من أشهر الأمراض الوراثية، ويتمثل في عدم وجود بروتين يتحكم فى توازن الكلوريد، مما يؤدي لعدة أعراض صعبة مثل صعوبة التنفس والتهاب الرئة و مشاكل فى الهضم.

4: ضمور العضلات «بيكر»

ضمور العضلات «بيكر» يشبه «دوشين» لكن مفعول بطئ، وأعراضه متشابهة وتتمثل في ضعف العضلات والإرهاق والتخلف العقلي.

الجدير بالذكر أن مسلسل بدون سابق إنذار يعرض على قناة DMC، في تمام الساعة 6:15، وفي الوقت نفسه يعرض على منصة WATCH IT.