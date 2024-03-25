أعلنت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف الجزائرية، مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في الجزائر اليوم الاثنين 25-3-2024، وذلك في اليوم الخامس عشر من شهر رمضان المبارك، حتى يمكن للمسلمين تنظيم يومهم والصلاة جماعة في المساجد طمعًا في كسب الثواب.

مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في الجزائر اليوم الاثنين 25-3-2024

وفيما يلى، تعرض جريدة «الوطن» لقرائها في منطقة الشرق الأوسط مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في الجزائر اليوم الاثنين الـ15 من شهر رمضان المبارك.

موعد أذان الفجر في الجزائر اليوم الاثنين 25-3-2024

يؤذن لصلاة الفجر مُعلنا بدء صيام اليوم الخامس عشر في العاصمة الجزائر في الساعة 5:08، وفي ولاية عنابة يرفع في الساعة 4:49، أما في ولاية الوادي يرفع في الساعة 5:06.

موعد أذان الظهر في الجزائر اليوم الاثنين 25-3-2024

يرفع أذان الظهر في العاصمة الجزائر في الساعة 12:54، وفي ولاية عنابة يرفع في الساعة 12:35، أما في ولاية الوادي يرفع في الساعة 12:51.

موعد أذان العصر في الجزائر اليوم الاثنين 25-3-2024

يرفع أذان العصر في العاصمة الجزائرية في الساعة 4:24، وفي ولاية عنابة 4،05، أما في ولاية الوادي يرفع في الساعة 4:21.

موعد أذان المغرب في الجزائر اليوم الاثنين 25-3-2024

يرفع أذان المغرب في الجزائر معلنا بدء الإفطار في الساعة 7:04 وذلك بتوقيت العاصمة أما في ولاية عنابة يرفع في الساعة 6:46، أما في ولاية الوادي 7:02.

عدد ساعات الصيام في الجزائر اليوم الاثنين 25-2-2024

ووفق مواقيت الصلاة، فإن متوسط عدد ساعات الصيام في دولة الجزائر اليوم الاثنين، يكون نحو 13ساعة و53 دقيقة وذلك بتوقيت العاصمة، ويزيد وقت الصيام يوميًا نحو دقيقة أو اثنتين بسبب اختلاف موعد شروق الشمس.