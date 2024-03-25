مسلسل الحشاشين الحلقة 15.. هل ينجح حسن الصباح في اغتيال الإمام الغزالي؟

ساعات قليلة تفصل الجمهور عن موعد عرض مسلسل الحشاشين الحلقة 15، لمعرفة أحداث الحلقة الجديدة المتوقع أن تضم العديد من المفاجآت، وأبرزها هل ينجح تابع حسن الصباح في اغتيال الإمام أبو حامد الغزالي أثناء وجوده في القدس، وهو الرجل الذي اعتبره الصباح الأخطر على دعوته بسبب علمه وأفكاره رغم تركه مدينة أصفهان تماما والتدريس في المدارس النظامية.

ويستكمل مسلسل الحشاشين الحلقة 15 الأحداث التي بدأها الحلقة الماضية، بعد ما طلب حسن الصباح من تابعه منصور أن يتنكر في زي متعبد صوفي ويدخل المسجد الأقصى يبحث عن رجل زاهد يدعى أبو حامد الغزالي، وبمجرد أن يعثر عليه وقبل أن ينتبه يضع خنجره في صدره ويقضي عليه تماما.

مسلسل الحشاشين الحلقة 15

مسلسل الحشاشين الحلقة 15.. رجال الدين في قائمة اغتيالات حسن الصباح

وتشير المراجع التاريخية إلى أنّ الإمام الغزالي توفى بشكل طبيعي في مدينة طوس ولم يقتل، وبالتالي قد ينجو من مخطط حسن الصباح في مسلسل الحشاشين الحلقة 15.

وكشفت المراجع عن أنّ الحشاشين كان لها يد في قتل العديد من العلماء ورجال الدين في القرن الحادي عشر الميلادي، وبينهم الفقيه الشافعي أبا جعفر المشاط الذى كان تلميذا للواعظ أبا المظفر بن الخجندي الذي قتلته الجماعة أيضا، وفق ما جاء في كتاب «حركة الحشاشين.. تاريخ وعقائد أخطر فرقة سرية في العالم الإسلامي» للدكتور محمد عثمان الخشت.