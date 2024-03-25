مسلسل عتبات البهجة الحلقة 15.. عمر يكتشف سبب سجن الفخراني لوالد فريد

بدأت أحداث مسلسل عتبات البهجة الحلقة 15، بعتاب من خالد شباط الذي يجسد دور «عمر»، ليحيى الفخراني الذي يجسد دور «بهجت الأنصاري»، بسبب معرفته حقيقة فريد وأن جده هو السبب في سجن والد فريد لأنه كان يغش في الأسمنت فتسبب في سقوط عمارة سكنية الأمر الذي أدى إلى وفاة كل من كان داخل العمارة في هذه اللحظة، فعندما فتح قلبه لجده قال له إنه يحتاج إليه كثيرا، فصمت بهجت حتى يستمع إلى عمر في عناية وتركيز.

فريد ينتقم من عمر بسبب سجن جده لوالده

سأل خالد الشباط «عمر»، جده بهجت من هؤلاء الأشخاص الموجودين بهذه الصورة التي يوجد بها حازم إيهاب الذي يجسد دور «فريد» وهو شريك عمر في أعمال مشبوهة، فأوضح بهجت العلاقة التي تجمع فريد بقضية والده وموته، ليدرك عمر أن فريد له علاقة به وأنه يعمل معه ويورطه في العديد من الأمور لكي ينتقم من جده «بهجت» الذي تسبب في دخول والده السجن لمدة 20 سنة.

أبطال مسلسل عتبات البهجة

مسلسل عتبات البهجة بطولة مجموعة كبيرة من النجوم، أبرزهم: يحيى الفخراني، وجومانا مراد، وصلاح عبدالله، وعنبة، وخالد شباط، وصفاء الطوخي، وسما إبراهيم، وهشام إسماعيل، ووفاء صادق، وحازم إيهاب، ويوسف عثمان، وليلى عز العرب، وعلاء مرسي، والعمل مأخوذ عن رواية عتبات البهجة للكاتب الكبير إبراهيم عبدالمجيد.