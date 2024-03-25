بتراجع يصل لـ800 ألف جنيه.. 6 شركات تخفض أسعار سياراتها في السوق المصرية

أعلنت بعض الوكلاء المتنوعين لشركات السيارات في مصر إجراء تخفيضات كبيرة على أسعار السيارات اقتربت قيمتها من 800 ألف جنيه، وذلك عقب الانفراجة الدولارية التي حدثت والإجراءات التي اتخذها البنك المركزي المصري، في توفير السيولة الدولارية لقطاع مكونات الإنتاج ومنها شركات إنتاج السيارات المحلية.

وترصد السطور التالية قائمة وكلاء السيارات التي أعلنت عن تخفيضات داخل الأسواق، بحسبما أعلن منهم ومن شعبة تجارة السيارات بالغرف التجارية.

أسعار السيارات في السوق المصرية

وقرر الوكيل الحصري لتوريس وتيفولي، عمل تخفيضات كبيرة على أسعار السيارت في السوق المصرية، وخصومات اقتربت من 300 ألف جنيه مصري على مجموعة متنوعة من طرازات السيارات، يأتي ذلك في إطار جهودهما لتعزيز القطاع الاقتصادي ودعم الاستهلاك المحلي في مصر.

وكيل سيارات أوبل وشيفروليه في مصر

وكشف وكيل سيارات أوبل وشيفروليه في مصر، اليوم، عن عمل تخفيضات رسمية غير مسبوقة على عدة موديلات تابعة للوكالتين في مصر، ليصل التخفيض في الأسعار إلى 500 ألف جنيه في أحد الطرازات.

كما خفضت شركة مانسكو أوتوموتيف، الوكيل المحلي الحصري لعلامة بيجو في مصر، أسعار لسيارات بالسوق المحلية، والتي يتم تطبيقها بدءًا من اليوم، حيث سجلت أسعار جميع سيارات بيجو تراجعا تراوح بين 350 ألفا وحتى 500 ألف جنيه.

أسعار السيارات المستعملة

- وبلغ سعر سيارة تيجو 2023 نحو 985 ألف جنيه، بنسبة انخفاض 20% كونها تجميع محلي.

- سيارة mg zs 2023 سعرها مليون و100 ألف جنيه، بنسبة انخفاض 15% وهي من السيارات الصينية المستوردة.

سيارة فولكس فاجن جولف موديل 1987 بسعر 120 ألف جنيه، وهي تحتوي على موتور 1800 سي سي، وعداد 300 ألف كيلومتر، نواقل حركة مانيوال، وتكييف.