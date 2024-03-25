مسلسل صيد العقارب الحلقة 15 للفنانة غادة عبدالرازق.. هل تنجح خطة عايدة؟

تطورات عدة شهدتها أحداث مسلسل صيد العقارب الحلقة 14، وتضمنت الكثير من الأحداث المهمة على رأسها تفكير عايدة في خطط عدة؛ للانتقام من عائلة إسماعيل الغول وسامح الذي قتل شقيقها، كما تفكر في إثبات جريمة جلب مخدر الكوكايين من خارج مصر عليه.

وطلبت من زوجها «ياسين» الاعتراف على أخيه وتسليمه للشرطة، وهو ما دفع المشاهدين لانتظار مسلسل صيد العقارب الحلقة 15 للفنانة غادة عبدالرازق لمعرفة مصير سامح.

مسلسل صيد العقارب الحلقة 15

وتبين خلال أحداث الحلقة الماضية أنّ عايدة سرقت موقع من هاتف ياسين زوجها، لكي تكتشف مكان سامح، بعدما طلبت منه أن يقنعه أن يعترف بقتل شقيقها علي، لكنها باتت تفكر في إثبات جريمة الاتجار في المخدارت عليه، وهو ما أخبرت به أبيها: «هثبت عليه جريمة الكوكايين والاتجار في مصر، وإنه بيستورده من الخارج»، ليظل المشاهد مترقبًا، لمشاهدة مسلسل صيد العقارب الحلقة 15 للفنانة غادة عبد الرازق، فهل تنجح خطة عايدة؟

موعد عرض مسلسل صيد العقارب الحلقة 15

ومن المقرر عرض مسلسل صيد العقارب الحلقة 15 بطولة غادة عبدالرازق الساعة السابعة والنصف مساءً عبر شبكة قنوات cbc، ويُعاد للمرة الأولى في الساعة 2:45 صباحًا، وتأتي الإعادة للمرة الثانية في الساعة 1:45 مساءً، وبعد عرض الحلقة بساعتين، يُعرض مسلسل صيد العقارب الحلقة 15 على شاشة cbc دراما الساعة 9:30 مساءً.

ويشارك في بطولة مسلسل صيد العقارب نخبة كبيرة من الفنانين من بينهم، غادة عبد الرازق ورياض الخولي وأحمد ماهر وسيمون، محمد علاء، أحمد جمال سعيد، محمود عبد المغني، ميار الغيطي، والعمل من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد حسن.

تردد قنوات cbc

تردد قناة cbc وخطوات ضبطها على جهاز الاستقبال الخاص بك، لمشاهدة مسلسل صيد العقارب الحلقة 15 للفنانة غادة عبد الرازق:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11785.

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: HD.

خطوات ضبط تردد قناة cbc

وإليك خطوات ضبط تردد قناة cbc على القمر الصناعي نايل سات، لمشاهدة مسلسل صيد العقارب الحلقة 15:

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