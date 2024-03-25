عوامل أثرت على أسعار الذهب في الصاغة.. اعرفها

تشهد أسعار الذهب المحلي حالة من الاستقرار منذ بداية التداول الأسبوع الجاري، وذلك بعد التذبذب الذي شهدته الأسواق الأسبوع الماضي بسبب حركة سعر أونصة الذهب عالميًا وتسجيلها لمستويات قياسية جديدة.

وقالت مؤسسة جولد بيليون العاملة في مجال أبحاث وتقارير الذهب، إن الذهب المحلي عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات خلال تعاملات اليوم الاثنين عند المستوى 3035 جنيها للجرام.

استقرار أسعار الذهب محليا

واستقر سعر الذهب المحلي منذ بداية الأسبوع فوق المستوى 3000 جنيه للجرام، وذلك بعد تذبذب كبير خلال الأسبوع الماضي، وارتفاعه لتسجيل أعلى مستوى عند 3150 جنيها للجرام قبل أن يعود إلى التراجع من هذا المستوى.

وجاء التذبذب السابق في سعر الذهب المحلي بسبب التغيرات في سعر أونصة الذهب العالمي وتسجيلها لمستوى تاريخي جديد قبل أن تبدأ في التراجع من هذا المستوى، وهو ما تبعه سعر الذهب المحلي في حركته.

تراجع الدولار وجه الذهب للانخفاض

وتشهد الفترة الحالية استمرار التراجع التدريجي في سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية ليتداول اليوم عند متوسط سعر 47.40 جنيه لكل دولار، وهو الأمر الذي يخلق هدوءًا في تحركات الذهب ويحد من قدرته على الارتفاع.

ومن جهة أخرى تستقر الأسواق المحلية في ظل تزايد التمويلات الدولارية لمصر خلال الفترة الأخيرة مما يخلق استقرار في سعر الصرف وبالتالي في أسعار السلع بشكل عام ومنها الذهب.

والجدير بالذكر ان استمرار التراجع التدريجي في سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية بالإضافة إلى تراجع الطلب المحلي حالياً يساهم بشكل كبير في الحد من فرص ارتفاع سعر الذهب وزيد من فرص التذبذب.