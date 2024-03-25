عاجل.. أسعار الذهب اليوم الاثنين 25-3-2024 في بداية التعاملات الصباحية

شهدت أسعار الذهب اليوم الاثنين 25-3-2024 استقرارا، خاصة عيار 21، في بداية التعاملات الصباحية، بعد الانخفاض الذي شهده القطاع بقيمة تخطت حاجز الـ30 جنيها بحسب ما أفادت شعبة الذهب والمجوهرات التابعة للغرف التجارية.

أسعار الذهب اليوم الاثنين

- سجل سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 نحو 3030 جنيها.

- فيما استقر سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر بمحلات الصاغة دون مصنعية، مسجلاً 3463 جنيهًا للشراء.

- وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر بمحلات الصاغة دون احتساب المصنعية، نحو 2597 جنيهات دون مصنعية.

- بينما سجل عيار 14 اليوم في مصر استقرارًا في محلات الصاغة بنحو 2020 جنيهًا، بينما يختلف السعر من مكان لآخر.

الجنيه الذهب اليوم

وسجّل سعر الجنيه الذهب، اليوم الاثنين 25-3-2024 استقرارًا في محلات الصاغة عند مستوى 24 ألفا و240 جنيها للشراء، بينما سجلت الأونصة الذهبية 2165 دولارًا للشراء.