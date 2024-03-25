استعدادا لليلة القدر.. أفضل أدعية في النصف من رمضان

يعتبر شهر رمضان فرصة للتقرب إلى الله بالصيام والقيام وتكرار الأدعية والابتهالات، خاصةً ليلة النصف من الشهر الكريم، حيث يسعى الكثيرون للتواصل الروحي والاستفادة القصوى من هذه الفترة المباركة، ولذلك يطرح البعض استفساراته حول أفضل الأدعية ‎في النصف من رمضان بهدف الاستزادة من العبادات والتقرب إلى الله عز وجل.

‎أدعية في النصف من رمضان

وحول الحديث عن ‎أدعية في النصف من رمضان، أكدت وزارة الأوقاف عبر صفحتها الرسمية أنه يجوز للمسلم أن يردد: «يا صاحب كل وحيد، ويا كاشف ضر أيوب، ويا سامع صوت يونس المكروب، وفالق البحر لموسى وبني إسرائيل. ومنجي موسى ومن معه أجمعين، أسألك أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تيسر لي في هذا الشهر العظيم الذي تعتق فيه الرقاب، وتغفر فيه الذنوب، ما أخاف عسره، وتسهل لي ما أخاف حزونته. يا غياثي عند كربتي، ويا صاحبي عند شدتي، ويا عصمة الخائف المستجير، يا رازق البائس الفقير، يا مغيث المقهور الضرير، يا مطلق المكبل الأسير. ومخلص المسجون المكروب، أسألك أن تصلي على محمد وآل محمد، وتجعل لي من جميع أموري فرجا ومخرجا، ويسرا عاجلا، يا أرحم الراحمين».

أدعية في شهر رمضان

واستكمالا للحديث عن أفضل الأدعية ‎في النصف من رمضان فإنه يجوز للمسلم أن يردد:

اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لاَ إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ، وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ، أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ، وَأَبُوءُ لَكَ بِذَنْبِي؛ فَاغْفِرْ لِي؛ فَإِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ

ـ اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، واشفِ مرضانا ومرضى الناس أجمعين، واغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين.