انطلاق امتحانات شهر مارس 2024 لصفوف النقل في القاهرة اليوم

تنطلق اليوم، امتحانات شهر مارس 2024 بمحافظة القاهرة لصفوف النقل لجميع المراحل التعليمية، من الصف الرابع الابتدائي حتى الصف الثاني الثانوي، للعام الدراسي الحالي 2023-2024، وذلك وفقًا للجداول المعلنة بالمدارس.

امتحانات شهر مارس 2024

وأكدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، أن امتحانات شهر مارس لصفوف النقل غير موحدة، وتتم خلال اليوم الدراسي وفقًا لظروف كل مدرسة وفقًا للتالي:

- امتحانات شهر مارس 2024 تعقد خلال اليوم الدراسي، ويعد اليوم يومًا دراسيًا، ويكون الامتحان جزء من الحصة الدراسية.

- لا يعقد امتحانات مارس في الحصة الأولي والأخيرة، ويعقد في الفترة الثانية من اليوم بما لا يخل بانتظام الدراسة.

- موجه المادة هو المسؤول عن وضع أسئلة امتحانات شهر مارس.

أسئلة امتحانات شهر مارس 2024

- أسئلة امتحانات شهر مارس 2024 قصيرة اختيارية ومقالية.

- حظر غياب طلاب النقل في المدارس عن الاختبارات الشهرية.

- الامتحان في كل ما درسه الطالب خلال شهر مارس.

- امتحانات الشهر غير موحدة وتعقد تحت إشراف التوجيه المختص، ويكون معلم المادة هو المسؤول عن عقد الامتحان.

- يتم تقييم الطلاب بالصفوف الرابع والخامس والسادس في صورة 4 ألوان؛ ليتعرف المتعلم عن مدى اكتسابه للمعارف والمهارات وعن تطور أدائه.