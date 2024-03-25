توفير أتوبيسات لنقل الجماهير مجانا من الميادين تزامنا مع مباراة مصر وكرواتيا

قررت وزارة النقل، ممثلة في جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، توفير أتوبيسات لنقل الجماهير من الميادين العامة، بالتزامن مع انطلاق المباراة النهائية لبطولة كأس عاصمة مصر بين منتخبنا الوطني ونظيره الكرواتي، باستاد العاصمة الإدارية بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية غداً، وذلك تسهيلاً على الجماهير ودعم حركة تنقلاتهم إلى استاد العاصمة الإدارية بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية لحضور المباراة النهائية بين مصر وكرواتيا.

مسار الأتوبيسات

وأكدت الوزارة في بيان لها، أنه تقرر أن يكون قيام تلك الأوتوبيسات في تمام الساعة الخامسة عصراً من الميادين التالية «عبد المنعم رياض - العباسية - حدائق القبة بجوار نادي مصر للبترول - مدينة نصر - وكذلك بجوار نادي السكة الحديد - محطة عدلي منصور - شبرا الخيمة - المعادي أمام المركز الأوليمبي - الجيزة - حدائق الأهرام أمام نادي حدائق الأهرام - زهرة العاصمة - العاشر من رمضان - ميدان الأردنية - الزقازيق أمام نادى الشرقية».

يأتي ذلك في إطار التعاون والتنسيق المثمر والمشترك بين وزارتي النقل والشباب والرياضة للنهوض بالرياضة المصرية واستضافة الأحداث الرياضية الدولية الكبرى وفي ضوء إقامة بطولة كأس عاصمة مصر بجمهورية مصر العربية بمشاركة منتخبات «مصر - تونس - نيوزيلاندا - كرواتيا» وذلك باستاد العاصمة الإدارية بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية.