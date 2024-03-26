طريقة عمل طاجن تورلي باللحمة بطعم ينافس أشهر المطاعم.. «يناسب العزومات»

يعد طاجن التورلي باللحمة من أهم الأطباق على السفرة، خاصة في العزومات، فهو يتكون من مجموعة خضروات مختلفة في طبق واحد، لذا يتميز بفوائده الكبيرة، بالإضافة إلى مذاقه اللذيذ، ويمكن إعداده في المنزل بطريقة تنافس أشهر مطاعم الأكل الشرقي.

أوضح الشيف «شربيني»، في برنامج «الشيف»، على قناة CBC sofra، طريقة سهلة وبسيطة، لتحضير طاجن تورلي باللحمة.

مقادير طاجن تورلي باللحمة

من نصف كيلو إلى كيلو لحمة مقطعة مكعبات.

فصين ثوم مفروم.

بصلة مقطعة مكعبات صغيرة.

نصف ملعقة صغيرة من الكركم.

نصف ملعقة صغيرة قرفة.

كوسة حلقات متوسطة.

بطاطس مكعبات متوسطة.

بسلة.

جزر مكعبات.

باذنجان مكعبات.

زنجبيل بودرة أو مبشور.

ملح.

فلفل أسود.

كرات مكعبات.

كرفس مكعبات.

كزبرة خضراء مفرومة.

مرقة لحمة.

زيت أو سمنة أو زبدة.

أرز أبيض للتقديم.

طريقة عمل طاجن تورلي باللحمة

تبدأ الخطوة الأولى بتشويح البصل في ملعقة زيت على النار، حتى يأخذ اللون الذهبي الخفيف، ثم يوضع الزنجبيل البودرة والكركم والقرفة التقليب جيدا، وضاف مكعبات اللحم وتشوح لمدة من 5 إلى 10 دقائق حتى تأخذ لون ذهبي، ويوضع الكرفس والكرات والجزر مع التقليب، وفي نهاية التشويح توضع الكوسة لأنها تنضج بسهولة، ويضاف القليل من المياه وتترك لتغلي غلوتين، ثم يضاف الملح والفلفل الأسود، على حسب الرغبة.

أما الخطوة الثانية فعندما يدخل الطاجن في السوى، ويوضع الخضار في طاجن فخار في الفرن، ويترك حتى ينضج تمامًا ويأخذ لون ذهبي، ثم يقدم مع أرز بالشعرية ومخلل.