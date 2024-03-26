5 نصائح للتعامل مع الشخص العدواني.. تجنب مصير «مايا» في «إمبراطورية ميم»

لجأت «مايا» ابنة خالد النبوي الذي يؤدي شخصية «مختار»، خلال أحداث مسلسل إمبراطورية ميم، إلى قص شعرها بالكامل، تعبيرًا عن غضبها بعد عقابه لها، إذ تمتلك بعض المشاعر العدوانية التي تخرج في شكل سلوكيات مؤذية لها، لذا نستعرض في التقرير التالي، نصائح للتعامل مع الشخص العدواني أو الانفعالي بشدة.

وأوضح موقع «preftrain» الأسترالي، نصائح للتعامل مع الشخص العدواني أو الانفعالي، لامتصاص غضبه وعناده واحتوائه.

الاستماع إلى الشخص العدواني

ويجب الاستماع إلى الشخص العدواني، لأن ذلك قد يساعد في تخلصه من السلوك الانفعالي، إذ يصبح بعض الأشخاص عدوانيين ولديهم عناد قوي لأنهم غير معتادين على الاستماع إليهم ولا أحد يفهمهم أو يحترم رأيهم، لذا فإنهم يعتقدون أنّ رفع أصواتهم أو تأديتهم لبعض السلوكيات يمكن أن يساعدهم في توضيح وجهة نظرهم.

إظهار الاحترام والتعاطف

إظهار الاحترام وقدر من التعاطف يمكن أن يحدث فرقًا كبيرا يساعد الشخص في التخلص من السلوك العدواني، إذ يشعر بقيمته وأهميته عند الآخرين وأنه ليس مختلفا عنهم، ويؤدي ذلك إلى تصرفهم بشكل أقل عدوانية.

المحافظة على الهدوء النفسي

يجب أن يحافظ الشخص على هدوئه وسلامه النفسي، وأن يتجنب الجدال أو الغضب عند التعامل مع شخص عدواني حتى إذا كان هناك ما يستدعي الغضب لأن الانزعاج سيؤدي إلى ضرر أكبر للشخص بدلاً من مساعدته.

تجنب الحكم على الشخص العدواني

يجب تجنب الحكم على الشخص العدواني، لأنه قد يكون من السهل وضع صورة نمطية لشخص غاضب والحكم عليه، إلا أنّ الحكم نفسه يمكن أن يؤثر على التفاعل معه.

المحافظة على التواصل البصري

يجب الحفاظ على التواصل البصري في أثناء التواصل مع الشخص العدواني، لأن ذلك يساعده في إدراك أن الشخص الذي يتحدث إليه، يريد مساعدته بصدق.

طاقم عمل مسلسل إمبراطورية ميم

ويشارك الفنان خالد النبوي في بطولة مسلسل إمبراطورية ميم، إلى جانب عدد من الفنانين، أبرزهم ليلى عز العرب، حلا شيحة، نور النبوي، مايان السيد، نشوى مصطفى، محمود حافظ، هاجر السراج، محمد محمود عبد العزيز، إلهام صفي الدين، والعمل الدرامي من إخراج محمد سلامة، سيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.